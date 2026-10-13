Addio al marchio Warner Bros Discovery su digitale terrestre, TivùSat e Sky

Come riportato dai colleghi di Italia in Digitale e a seguito dell’arrivo del neo gruppo Skydance anche in Italia, su digitale terrestre, TivùSat e Sky è stato eliminato il marchio Warner Bros Discovery. La differenza più evidente si vede proprio facendo zapping tra i canali che prima avevano questo marchio visibile. I canali in questione sono:
- NOVE
- Real Time
- Discovery
- DMAX
- Giallo
- Food Network
- HG TV – HOME & GARDEN
- Discovery Turbo
“I consumatori possono aspettarsi una maggiore innovazione da un’azienda che pone la tecnologia al centro della propria attività, inclusi significativi miglioramenti ai suoi prodotti di streaming direct-to-consumer, i quali nel tempo confluiranno in un unico servizio“, aveva annunciato il CEO David Elison di Skydance.
I multiplex del digitale terrestre coinvolti con l’addio al marchio Warner Bros Discovery
Sono due i multiplex del digitale terrestre coinvolti con l’addio al marchio Warner Bros Discovery. Nello specifico eccoli con l’elenco dei canali aggiornato a questa modifica.
MUX PERSIDERA1
- NOVE (LCN 9,109,509)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Discovery Turbo (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- CLUB TV (LCN 61,561)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- GOLD INVEST TV (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- CANALE 137 (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- CANALE 144 (LCN 144)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (CANALE 162) (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (CANALE 137) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (CANALE 137) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
- CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
- CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)
MUX PERSIDERA3
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36)
- Discovery (LCN 37,537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- MATCH MUSIC (LCN 232)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- Man-ga (LCN 236)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
- Bike Channel (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266,531)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MALPENSA 24 HD (LCN 410)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- NOKEP TV HD (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 (LCN 736)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- RADIO CLASSICA TV (LCN 824)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)