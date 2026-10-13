 Addio al marchio Warner Bros Discovery su digitale terrestre, TivùSat e Sky
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Addio al marchio Warner Bros Discovery su digitale terrestre, TivùSat e Sky

Su tutte le piattaforme di intrattenimento, tra cui digitale terrestre, TivùSat e Sky, è stato eliminato il logo Warner Bros Discovery.
Addio al marchio Warner Bros Discovery su digitale terrestre, TivùSat e Sky
Entertainment
Su tutte le piattaforme di intrattenimento, tra cui digitale terrestre, TivùSat e Sky, è stato eliminato il logo Warner Bros Discovery.
Canva
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Come riportato dai colleghi di Italia in Digitale e a seguito dell’arrivo del neo gruppo Skydance anche in Italia, su digitale terrestre, TivùSat e Sky è stato eliminato il marchio Warner Bros Discovery. La differenza più evidente si vede proprio facendo zapping tra i canali che prima avevano questo marchio visibile. I canali in questione sono:

  • NOVE
  • Real Time
  • Discovery
  • DMAX
  • Giallo
  • Food Network
  • HG TV – HOME & GARDEN
  • Discovery Turbo

I consumatori possono aspettarsi una maggiore innovazione da un’azienda che pone la tecnologia al centro della propria attività, inclusi significativi miglioramenti ai suoi prodotti di streaming direct-to-consumer, i quali nel tempo confluiranno in un unico servizio“, aveva annunciato il CEO David Elison di Skydance.

I multiplex del digitale terrestre coinvolti con l’addio al marchio Warner Bros Discovery

Sono due i multiplex del digitale terrestre coinvolti con l’addio al marchio Warner Bros Discovery. Nello specifico eccoli con l’elenco dei canali aggiornato a questa modifica.

MUX PERSIDERA1

  • NOVE (LCN 9,109,509)
  • Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
  • HGTV – Home&Garden (LCN 56)
  • Discovery Turbo (LCN 59)
  • SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
  • CLUB TV (LCN 61,561)
  • ALMA TV (LCN 65,565)
  • Deejay TV HD (LCN 69,569)
  • ITALIA CHANNEL (LCN 123)
  • GOLD TV ITALIA (LCN 128)
  • LA 4 ITALIA (LCN 129)
  • GOLD INVEST TV (LCN 130)
  • RETE ITALIA (LCN 131)
  • CANALE 137 (LCN 137)
  • STARMARKET (LCN 140)
  • Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
  • CANALE 144 (LCN 144)
  • Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
  • TV 153 (CANALE 162) (LCN 153)
  • CANALE 162 (LCN 162)
  • PROMO FOOD (CANALE 137) (LCN 204)
  • PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
  • PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
  • PROMO LIVING (CANALE 137) (LCN 207)
  • PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
  • PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
  • CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
  • CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
  • PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
  • CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
  • PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
  • CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
  • RDS Social TV (LCN 265)
  • Radio Capital (LCN 713)
  • Radio Deejay (LCN 714)
  • Radio m2o (LCN 715)
  • RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
  • Radio Maria (LCN 789)

MUX PERSIDERA3

  • Real Time (LCN 31)
  • Food Network (LCN 33)
  • RTL 102.5 (LCN 36)
  • Discovery (LCN 37,537)
  • GIALLO (LCN 38)
  • DMAX (LCN 52)
  • DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
  • TELECAMPIONE (LCN 138)
  • CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
  • WELCOME IN (LCN 226)
  • CANALE 227 (LCN 227)
  • MATCH MUSIC (LCN 232)
  • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
  • CANALE 235 (LCN 235)
  • Man-ga (LCN 236)
  • GAMBERO ROSSO (LCN 257)
  • RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
  • Bike Channel (LCN 259)
  • URANIA (LCN 260)
  • DR PALMAS TV (LCN 261)
  • RADIO ZETA (LCN 266,531)
  • CANALE 268 (LCN 268)
  • MALPENSA 24 HD (LCN 410)
  • ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
  • NOKEP TV HD (LCN 455)
  • AutoMoto (LCN 510)
  • RTL 102.5 (LCN 736)
  • RADIO ZETA (LCN 737)
  • RADIOFRECCIA (LCN 738)
  • RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
  • RTL 102.5 BEST (LCN 740)
  • RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
  • RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
  • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
  • RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
  • RADIO CLASSICA TV (LCN 824)
  • CLASS CNBC (LCN 828)
  • CLASS TV MODA (LCN 883)

Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 13 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 ott 2026
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