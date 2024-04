Buoni Amazon da 100 euro con Credem Link: i dettagli dell’offerta

Credem Link rappresenta un’interessante opportunità per chi è alla ricerca di un conto corrente online conveniente e moderno, con il vantaggio aggiuntivo di poter ottenere premi tangibili attraverso l’uso quotidiano della carta di debito.

Con la promozione in corso, Credem Link permette ai nuovi clienti che apriranno il conto corrente entro il 30 aprile 2024 di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it utilizzando la carta di debito associata al conto.

Caratteristiche del Conto Credem Link

Credem Link è un conto corrente digitale che offre diversi vantaggi. Innanzitutto, il conto non prevede canoni per la gestione del conto e offre una carta di debito internazionale Mastercard senza costi il primo anno e successivamente a un canone mensile di 1,5€. Alternativamente, è disponibile anche una carta Pagobancomat, senza canone per sempre. Entrambe le carte sono realizzate in PVC riciclato, riflettendo un impegno verso la sostenibilità.

Il conto include anche l’accesso gratuito a servizi di Internet Banking tramite PC o l’app Credem Mobile, facilitando la gestione delle finanze in modo agile e sicuro da qualsiasi luogo.

Dettagli della promozione

La promozione attuale permette ai clienti che apriranno un conto Credem Link entro il 30 aprile 2024, inserendo il codice promozionale “CREDEM100“, di avere la possibilità di guadagnare fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon. L’ottenimento dei buoni è legato all’utilizzo della carta di debito per acquisti, con un premio di 25€ in Buoni Regalo per ciascun mese, da maggio ad agosto, a fronte di una spesa di almeno 200€ nel mese di riferimento.

Procedura per l’apertura del conto

Il processo di apertura del conto Credem Link è interamente digitale, e può essere completato in pochi minuti. È necessario un documento d’identità o l’identità digitale SPID, e una connessione internet stabile. Il tutto si conclude con la firma elettronica, senza necessità di recarsi fisicamente in banca.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui.