Conto Arancio: promo 5% annuo lordo fino all’11 maggio

I tuoi risparmi hanno bisogno di un incipit? Non tenerli fermi sul tuo conto, ma farli fruttare. Come? Aprendo il Conto Arancio di ING, vantaggioso perché il rendimento è elevato grazie alla promo 5% annuo lordo per 12 mesi, è a zero spese e gestirlo è semplice.

Promo 5% annuo lordo con Conto Arancio

I conti deposito affascinano da sempre i risparmiatori italiani, anche se negli ultimi dieci anni i tassi di rendimento si sono abbassati notevolmente. ING, però, va controtendenza con il suo Conto Arancio, ed offre un tasso di interesse del 5% annuo per 12 mesi su depositi di massimo 100.000 euro. Un’offerta davvero vantaggiosa!

Per accedere a questa offerta, devi prima aprire il Conto Corrente Arancio, che è senza canone e con prelievi e bonifici gratuiti per un anno attivando il Modulo Zero Vincoli. Gestirlo è semplice grazie all’app, in cui sono disponibili tante operazioni bancarie.

Come attivare esattamente la promozione? Ecco la procedura:

Apri Conto Corrente Arancio online entro l’11 maggio. Seleziona anche Conto Arancio. Effettua un primo bonifico entro l’11 maggio. Accredita lo stipendio su Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto.

Se non puoi accreditare lo stipendio, devi versare almeno 1.000 euro al mese per mantenere il tasso promozionale. In caso contrario, otterrai comunque un 3% per 12 mesi.

Come hai visto, la promo 5% annuo lordo su Conto Arancio è a tempo limitato. Mancano pochi giorni per sottoscriverla. Se, prima di farlo, vuoi maggiori informazioni, ti invitiamo a leggere il regolamento completo sul sito di ING, accessibile cliccando sul bottone qui sotto.