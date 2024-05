Carta di debito VISA e buoni Amazon: l’incredibile offerta di Crédit Agricole

La carta di debito Visa di Crédit Agricole offre una serie di vantaggi imperdibili. Se stavi cercando uno strumento versatile e sicuro per i tuoi pagamenti, adesso ce l’hai. Associata al conto corrente online, garantisce massima usabilità e zero costi per i primi due anni. Con lo stesso conto potrai anche ottenere dei buoni Amazon. Ma andiamo con ordine.à

Carta di debito VISA e buoni Amazon: una combo vincente

Il canone zero per i primi due anni è ciò che caratterizza la carta di debito Visa di Crédit Agricole. Questa carta è perfetta se viaggi spesso e fai acquisti online, essendo accettata ovunque e compatibile con sistemi di pagamento come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre, offre un controllo totale attraverso l’app di Crédit Agricole, permettendoti di modificare i limiti di spesa o mettere in pausa la carta con un solo clic. In caso di furto o smarrimento, potrai bloccarla immediatamente.

Il servizio 3D Secure aggiunge un ulteriore livello di protezione, rendendo le tue transazioni online ancora più sicure. Un’altra grande convenienza è rappresentata dalle promozioni per i nuovi clienti.

Inserendo il codice “VISA” durante l’apertura del conto, potrai ricevere fino a 100€ in buoni regalo Amazon.it. Non solo, ma con il programma referral, guadagnerai 25€ in buoni regalo per ogni amico che aprirà un conto grazie al tuo invito, fino a un massimo di 150€.

Scegliere Crédit Agricole significa optare per un conto corrente all’avanguardia associato a una carta di debito conveniente e sicura. Non aspettare troppo: visita il sito ufficiale, apri il tuo conto oggi stesso e approfitta di tutti i benefici, inclusi i buoni Amazon.