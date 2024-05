SelfyConto: aprilo subito e ottieni fantastici premi

Lasciati aiutare dalle opportunità e dai vantaggi messi a disposizione dal conto Mediolanum: parliamo di SelfyConto, una soluzione pensata per rispondere alle esigenze degli utenti che vogliono gestire al meglio il proprio denaro.

Aprire SelfyConto costa zero euro: perchè non approfittare di questa fantastica occasione? Nel caso in cui tu decidessi di chiuderlo, sei libero di farlo senza pagare alcun costo. Inoltre, il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno per tutti i clienti e fino al raggiungimento dei 30 anni per gli utenti under 30. Gli over 30, a partire dal secondo anno, pagano solamente 3,75 euro al mese.

Aprire subito SelfyConto significa avere ulteriori vantaggi rispetto a quelli già elencati. Non a caso, gli utenti che decidono il aprire il proprio conto entro il 31 maggio, accreditando lo stipendio hanno la possibilità di ottenere fantastici premi. Tra questi, un Galaxy A25 5G, un Samsung Smart Monitor M5 27″, degli AirPods 3° gen. e tanto altro.

SelfyConto: la scelta perfetta per te

Vuoi prelevare il tuo contante in zona Euro gratuitamente e senza limiti di operazioni? Oggi scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum puoi farlo gestendo come preferisci il tuo denaro. La carta di debito che riceverai è anche gratuita, comoda e sicura ma soprattutto sostenibile.

Per te anche bonifici, RAV, MAV, ricariche telefoniche, pagamenti F23, F24 sono completamente gratuiti. A rendere la tua esperienza ancora più ottimale, non manca un’app Mediolanum dedicata. Tramite il tuo smartphone puoi dunque gestire e consultare saldi e movimenti dei tuoi conti correnti e carte prepagate con IBAN accessibili online, anche di altre banche abilitate.

Infine, puoi pagare comodamente da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay4. Che aspetti? Approfitta dei vantaggi SelfyConto e ricorda che se lo apri subito puoi vincere fantastici premi.