Buono Amazon da 100€ in regalo con Banca Mediolanum: la promo sta per scadere

SelfyConto di Banca Mediolanum è, in questo momento, il conto corrente online più interessante su cui puntare. A rendere così valida l’opzione proposta da Banca Mediolanum è la combinazione di due fattori: la possibilità di sfruttare un conto corrente a zero spese oltre all’accesso ad una promozione di benvenuto che garantisce un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Per sfruttare la promozione e ottenere il Buono Amazon in regalo c’è tempo fino al prossimo 31 maggio. Entro tale data, infatti, bisognerà completare l’apertura del conto corrente. Successivamente, per ottenere il bonus, basterà impostare l’accredito dello stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di spese con carta di debito entro 3 mesi dall’apertura.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum con 100 euro di Buono Amazon in regalo: ecco i dettagli della promo

Il conto corrente di Banca Mediolanum è un conto a zero spese che si caratterizza per:

canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcuni requisiti (basta attivare un prodotto assicurativo o un prestito con la banca); per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato

(invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcuni requisiti (basta attivare un prodotto assicurativo o un prestito con la banca); per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato carta di debito inclusa senza costi aggiuntivi; con la carta è possibile prelevare senza commissioni in euro

inclusa senza costi aggiuntivi; con la carta è possibile bonifici gratis

tutte le principali operazioni bancarie sono senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito con plafond di 1.500 euro e costo di 12 euro all’anno

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto di Banca Mediolanum c’è la possibilità di ottenere 100 euro di Buono Amazon:

accreditando lo stipendio sul conto

effettuando almeno 1.000 euro di spese con carta di debito entro 3 mesi dall’apertura

Per richiedere SelfyConto è disponibile il link qui di sotto.

Per aprire il conto corrente di Banca Mediolanum è sufficiente seguire una semplice procedura online. Tale procedura può essere completata anche tramite autenticazione via SPID, velocizzando notevolmente tutto l’iter da completare per l’apertura del conto e per sfruttare la promozione che garantisce 100 euro di Buono Amazon.

