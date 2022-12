Buono Amazon da 50 euro con Sky: come averlo per Natale

Un valido aiuto per i tuoi regali di Natale potrebbe arrivare, a sorpresa, da Sky. Grazie alla nuova offerta valida soltanto online, la piattaforma ti permette di ricevere subito un buono regalo da 50 euro da spendere come vuoi su Amazon.it

Tutto quello che devi fare è aderire alla nuova promozione che include il pacchetto Sky TV + Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi. Una volta sottoscritta la tua offerta potrai richiedere il premio che riceverai direttamente via email con le istruzioni necessarie per riscattarlo.

Abbonati a Sky in offerta e hai anche un buono Amazon da 50 euro

La promozione è molto interessante perché prima di tutto ti permette di abbonarti a Sky ad un prezzo speciale: puoi scegliere l’abbonamento che preferisci tra Sky Q e Sky Glass a cui abbinare almeno Sky TV + Sky Sport.

In questo modo potrai accedere a tutto l’intrattenimento offerto da Sky, dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e fino alle produzioni originali Sky Original.

Il pacchetto Sky Sport ti offre la possibilità di seguire in diretta la UEFA Champions League con 121 partite a stagione, tutta la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League oltre a MotoGP, Formula 1, il grande tennis, la NBA e tutti gli approfondimenti di Sky Sport.

Apri la pagina ufficiale, scegli se acquistare subito l’offerta o farti chiamare subito da un operatore senza impegno e poi ricevi il tuo buono regalo Amazon da 50 euro da spendere come vuoi. Vuoi davvero lasciarti sfuggire questa occasione?

