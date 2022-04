Bybit, scommessa a leva sul valore del Bitcoin

Come andrà il mercato delle criptovalute? I casi sono due: se ritieni che siano destinate a cadere, allora l’unica opzione è restare lontani da ogni investimento; se invece ritieni che siano destinate a salire, allora hai la possibilità di mettere a segno un exploit a crescita con moltiplicatore. L’ exchange Bybit, infatti, mette a disposizione due nuovi prodotti a leva che consentono di mettere sul piatto una scommessa ad alta adrenalina e alto guadagno potenziale.

Il meccanismo a leva è quello noto, che consente di guadagnare molto o perdere molto sulla base dell’andamento dell’asset in oggetto. Questo meccanismo non è una prerogativa dei cryptoasset, ma è stato anzi ereditato dalla finanza tradizionale e applicato con una buona dose aggiuntiva di ormoni a quello che è il trading delle criptovalute. Da approcciare con massima attenzione, insomma: in assenza di piena conoscenza, una eccessiva speculazione diventa mera scommessa.

Crypto a leva

I due nuovi asset proposti da Bybit prendono il nome di BTC3L (“long position“) e BTC3S (“short position“): sono pacchetti che offrono una leva pari a 3X e legata all’andamento del Bitcoin. Il significato è di facile lettura: se il pacchetto derivato su cui si scommette ha una variazione in positivo dell’1%, allora il guadagno che si metterà a segno sarà pari ad un +3%; viceversa, però, se il pacchetto derivato dovesse scendere dell’1%, ecco che la perdita arriverebbe allo stesso modo ad un -3%. Qualunque variazione sarebbe triplicata, insomma.

L’uso della leva può aprire a grandi guadagni ed a cospicue perdite, in base al budget riversato nell’investimento ed alla fiducia che si ripone nella propria scommessa. Nel caso delle criptovalute le oscillazioni possono essere molto importanti anche solo nel giro di poche ore, dunque una avventura sui “leverage” può essere una forte scarica di adrenalina per sé e per il proprio wallet: usare con cautela.

ByBit è una piattaforma densa di opzioni per quanti intendono investire in criptovalute. Prima di sperimentare la leva finanziaria, il consiglio è quello di aprire posizioni di piccola entità per avere piena padronanza con i propri asset, sentire il polso del mercato e soltanto in seguito valutare lo spostamento del baricentro dei propri investimenti verso l’area crypto.

