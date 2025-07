ByteDance sviluppa gli occhiali per la realtà mista e sfida Meta

ByteDance, la casa madre di TikTok, sta lavorando a un paio di occhiali per la realtà virtuale ultra-leggeri in collaborazione con Pico.

ByteDance, in arrivo gli occhiali per la realtà mista ultra-leggeri

Il nuovo dispositivo di ByteDance, sviluppato dalla sua divisione Pico (gli stessi del visore Pico 4), punta tutto sulla leggerezza. Invece di collocare processore e batteria dentro il casco come fa Meta con i Quest, hanno scelto un approccio radicale, ovvero spostare tutta la potenza di calcolo in un “puck” esterno collegato via cavo.

Pesano quanto un paio di occhiali da sole normali, circa 127 grammi, contro i 500 e passa del Quest 3. Meta ci aveva già provato con il prototipo Orion, ma non l’ha mai commercializzato. ByteDance vuole essere la prima a venderli davvero.

ByteDance non si sta limitando a copiare. Pico starebbe sviluppando chip specializzati per processare i dati dei sensori e ridurre al minimo il lag tra quello che si vede e i movimenti fisici. Nella realtà mista, anche pochi millisecondi di ritardo possono rovinare completamente l’esperienza.

Meta dà la precedenza agli occhiali smart

Intanto sembra che Meta stia ripensando la sua roadmap per il VR. Secondo UploadVR, dopo il lancio del Quest 3S, l’azienda di Zuckerberg avrebbe posticipato il Quest 4 per concentrarsi su occhiali leggeri per la realtà mista, previsti per il 2026. Inoltre, sta spingendo molto sugli occhiali smart Oakley, che ora sono disponibili anche in Italia.

C’è però un “ma”. ByteDance è cinese, e gli Stati Uniti non vedono di buon occhio la tecnologia cinese che raccoglie dati sui propri cittadini. Se già TikTok è sotto tiro, cosa potrebbe succedere con un dispositivo che letteralmente vede quello che vediamo voi? I visori Pico attualmente non vengono venduti negli USA, e con le tensioni geopolitiche attuali è difficile immaginare che questi nuovi occhiali possano mai arrivare oltreoceano senza battaglie legali.