Cacciavite elettrico Wowstick, GENIALATA Xiaomi (-15%)

Quando ci si trova a smontare dispositivi elettronici, spesso e volentieri si ha a che fare con molte piccole viti che possono richiedere uno sforzo non indifferente se il cacciavite in uso è di tipo tradizionale. Se invece il cacciavite è elettrico, allora ecco che cambia tutto: basta una piccola pressione su un pulsante, infatti, per velocizzare sia la rimozione che l'avvitamento, rendendo più facile, veloce, precisa e piacevole ogni singola operazione. Xiaomi oggi ci viene incontro con uno sconto dedicato proprio a questo tipo di attività: su Amazon è disponibile con un taglio sul prezzo del 15% la “Wowstick 1F“, un device firmato Mijia (brand sotto diretto controllo Xiaomi).

Cacciavite elettrico: Wowstick è l'idea Xiaomi

Rispetto ad altri avvitatori simili, il Wowstick è estremamente leggero: il corpo in alluminio lo rende particolarmente comodo e maneggevole, ideale per operazioni in rapida successione. Leggerezza, automatismo e semplicità sono le chiavi che rendono questo avvitatore geniale poiché davvero alla portata di tutti.

Le punte sono conservate in una apposita confezione ed entrambi i corpi sono alloggiati all'interno di un dock magnetico per tenere tutto in ordine. Rispetto ad altri avvitatori, soprattutto, costa molto meno: soltanto 31,44 euro. Se per uso professionale occorre salire ad almeno 60-70 euro, per un utilizzo casalingo la soluzione Wowstick è invece perfetta e premiata dalle migliaia di recensioni già raccolte nel tempo.

Un click sulla parte bassa del pulsante per avvitare, un click sulla parte alta per svitare. La velocità costante consente di controllare al meglio le viti in entrata e uscita, ma può essere utile effettuare in alcuni casi il primo movimento in manuale per “sbloccare” viti ostinate che poi l'automatismo potrà rimuovere facilmente.

Il Wowstick funziona con due batterie che garantiscono 8 ore ininterrotte di lavoro. La batteria non gestisce soltanto il motore di avvitamento, ma anche le tre luci LED Shadowless posizionate sulla punta per illuminare la vite sulla quale si va a lavorare. Ben 56 le punte disponibili: ce n'è davvero per tutti i gusti, tutti i tagli e tutte le dimensioni.

Puoi smontare e rimontare PC, televisori, videocamere, stampanti, orologi, mobiletti, elettrodomestici e molto altro ancora, con la facilità di un click e la comodità di un automatismo. Non è solo tutto più facile: è anche più comodo, preciso, piacevole e riposante per una mano che all'ennesima vite potrebbe gentilmente rifiutarsi di proseguire.