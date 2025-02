CachyOS aggiunge il supporto alle GPU Nvidia RTX 5000

Dopo il rilascio della precedente versione, avvenuto a dicembre, CachyOS, la distribuzione Arch pensata per il gioco, rilascia il primo nuovo aggiornamento di quest’anno con diverse novità per quanto riguarda il supporto hardware e i miglioramenti alle prestazioni.

CachyOS supporta ora le nuove RTX 5000

CachyOS ha da poco aggiunto il supporto per le nuove GPU Nvidia della serie RTX 5000, con architettura Blackwell, grazie all’ultimo driver 570. L’architettura Blackwell, tuttavia, è in grado di funzionare soltanto con il modulo aperto Nvidia, motivo per cui il modulo predefinito nella ISO è stato ora cambiato in nvidia-open e, chi possiede una GPU meno recente, dovrà evitare di usare l’opzione di avvio “Nvidia”, optando per la prima. Una volta installato il sistema non sarà più necessario attuare alcun intervento, grazie alle funzionalità di rilevamento della distribuzione che selezionano automaticamente tutti i pacchetti necessari per la scheda video installata.

La novità più significativa della nuova versione è tuttavia rappresentata dall’ottimizzazione del kernel con Propeller, basata sull’approccio AutoFDO già introdotto nel precedente aggiornamento. Combinata a LLVM 19 già presente nel repository è possibile aspettarsi un miglioramento di quasi il 10% per quanto riguarda la produttività, insieme a una latenza complessivamente inferiore.

Oltre a ciò, CachyOS apporta diversi miglioramenti alle prestazioni e all’usabilità, come il click tramite tocco abilitato per impostazione predefinita su X11, in modo da rendere più intuitivo l’uso del touchpad, prestazioni migliorate per NTFS grazie all’uso predefinito di NTFS3 anziché NTFS3G per migliorare l’efficienza durante l’accesso alle partizioni, screensaver disabilitati per impostazione predefinita allo scopo di evitare interruzioni durante le attività videoludiche e miglioramenti alla gestione del kernel, con il supporto per il passaggio alla modalità server di scx_loader.

CachyOS include anche correzioni per i possessori di hardware AMD, che interessano la funzionalità Preferred Core e il driver 3D Cache, che adesso può memorizzare in tempo reale le modifiche risolvendo i precedenti problemi di runtime.

Tutte le informazioni sulle novità sono disponibili nell’annuncio della pagina ufficiale dove è anche possibile scaricare la ISO della distribuzione. Chi ha già installato il sistema, può semplicemente eseguire il comando “Pacman” nel terminare per ricevere l’aggiornamento.