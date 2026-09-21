Caffè: annusarlo riduce lo stress e stimola l’attività cerebrale

Probabilmente ci hai fatto l’abitudine e non te ne rendi più conto, tuttavia, quando ti svegli con il profumo di caffè nell’ambiente, grazie alla macchinetta che si programma automaticamente, ti senti felice e provi piacere. Questa abitudine è diventata oggetto di ricerca e studio. Infatti, proprio alcuni ricercatori hanno scoperto che annusare il profumo di caffè riduce lo stress e stimola l’attività cerebrale.

Non lo hai bevuto, lo hai solo annusato e con questo il cervello starebbe già reagendo allo stimolo. Gli scienziati della Showa Pharmaceutical University in Giappone hanno esaminato quel momento. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nutrients e ha coinvolto una ventina di studenti di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

L’aroma del caffè è stato associato a risposte psicologiche e fisiologiche, sebbene queste risposte siano state spesso esaminate separatamente. Il disturbo totale dell’umore è diminuito in seguito all’esposizione. Affaticamento, tensione-ansia, confusione e depressione-abbattimento sono rimasti significativamente ridotti. L’indice di rilassamento è aumentato. Non sono state rilevate variazioni statisticamente significative nella frequenza cardiaca o nella variabilità della frequenza cardiaca.

In altre parole, il solo atto di annusare il profumo di caffè influirebbe positivamente sul nostro stress e sull’attività cerebrale. Tra l’altro questa è una delle bevande più consumate al mondo ed è apprezzata non solo per il suo gusto, ma anche per il suo aroma caratteristico che guida la scelta della miscela nei soggetti più appassionati.

Risposte psicologiche e fisiologiche al profumo del caffè su stress e attività cerebrale

L’esposizione al profumo del caffè genera risposte psicologiche e fisiologiche, rispettivamente su stress e attività cerebrale. “È importante sottolineare che le risposte nei domini psicologici e fisiologici non si verificano necessariamente in parallelo“, hanno precisato i ricercatori. “L’esperienza soggettiva, l’attività elettrica corticale e le misurazioni del sistema nervoso autonomo cardiovascolare rappresentano livelli distinti di funzione psicofisiologica, e i cambiamenti simultanei a livello di gruppo non implicano necessariamente una corrispondenza diretta a livello individuale o un meccanismo sottostante comune“.

Le risposte psicologiche soggettive agli odori possono essere valutate utilizzando questionari standardizzati sull’umore, mentre le risposte fisiologiche possono essere esaminate utilizzando misure che riflettono diversi domini funzionali.

In conclusione, come si legge nello studio pubblicato, “i cambiamenti di umore osservati sono ampiamente coerenti con precedenti rapporti che suggeriscono che l’aroma del caffè può influenzare gli stati psicologici soggettivi“. Inoltre, è emerso che “una singola esposizione alla fragranza del caffè ha influenzato l’umore e la memoria di lavoro in giovani adulti sani”.