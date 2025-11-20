 Caffè Borbone: le migliori offerte del Black Friday Amazon 2025
Lavazza, Nespresso, Nescafè e cialde ESE: tutte le varianti di Caffè Borbone sono in offerta al Black Friday 2025 di Amazon.
Parti la giornata con una carica di energia in più. A colazione una tazzina di espresso non te la toglie nessuno. Sia a casa che in ufficio così da non perdere mai la motivazione e, dopo pranzo, eliminare l’esigenza della tanto amata pennichella. Con Caffè Borbone hai tutte le varianti che si adattano ad ogni genere di macchinetta e sistema: Nespresso, Lavazza, Cialde ESE e così via. Se vuoi approfittare del Black Friday 2025 sei nel posto giusto, ora su Amazon ci sono offerte da non lasciarsi scappare. In particolare trovi più miscele a prezzo così basso che il supermercato sogna di poter esporre. Approfitta dei ribassi.

Caffè Borbone per Nespresso

Se hai una macchinetta firmata Nespresso o che sfrutta questo sistema, sono in offerta:

BlackFriday
Caffè Borbone Miscela Magica Palermo - 100 Capsule ALLUMINIO (10 confezioni da 10) - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso®*

Caffè Borbone Miscela Magica Palermo – 100 Capsule ALLUMINIO (10 confezioni da 10) – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso®*

BlackFriday

20,0123,82€-16%

Vedi l’offerta

Capsule per Nescafé

Se invece hai una macchina Nescafé Dolce Gusto, occorre acquistare le capsule compatibili. In offerta trovi:

BlackFriday
Caffè Borbone Nocciolone - Cappuccino al gusto di Nocciola - 64 capsule (4 confezioni da 16) - Compatibili con le Macchine Nescafè* Dolce Gusto*

Caffè Borbone Nocciolone – Cappuccino al gusto di Nocciola – 64 capsule (4 confezioni da 16) – Compatibili con le Macchine Nescafè* Dolce Gusto*

BlackFriday

16,9722,51€-25%

Vedi l’offerta

Caffè Borbone per Lavazza

Anche le capsule compatibili con il sistema Lavazza A Modo Mio sono in sconto. Nello specifico:

BlackFriday
CAFFÈ BORBONE Don Carlo, Miscela Blu - 50 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza A Modo Mio

CAFFÈ BORBONE Don Carlo, Miscela Blu – 50 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza A Modo Mio

BlackFriday

10,5813,10€-19%

Vedi l’offerta

Cialde ESE

Se, infine, hai una macchinetta che usa il sistema con cialde ESE allora devi scegliere Caffè Borbone in queste declinazioni:

BlackFriday
Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Oro - 100 Cialde - Sistema ESE

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Oro – 100 Cialde – Sistema ESE

BlackFriday

18,7722,34€-16%

Vedi l’offerta

Compralo su Amazon al Black Friday 2025

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
20 nov 2025
