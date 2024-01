Caffè Borbone Miscela in Grani a un prezzo INCREDIBILE su eBay

Goditi un espresso dal profumo unico e dal gusto inconfondibile. Scegli Caffè Borbone Miscela in Grani per un’esperienza incredibile. Oggi la Linea Vending è in offerta a un prezzo speciale su eBay. Acquista 6 kg a soli 45,99 euro, invece di 60,84 euro. Grazie allo sconto del 24% stai pagando solo 7,67 euro al kg. Addirittura hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione. Inoltre, questo acquisto gode del Servizio eBay Premium e della Garanzia Cliente eBay.

Caffè Borbone Miscela in Grani: vivi un’esperienza memorabile ad ogni sorso

Vivi il tuo momento di piacere come un’esperienza memorabile ad ogni sorso. Scegli Caffè Borbone Miscela in Grani Linea Vending se ami il vero espresso come al bar. Grazie a Miscela Rossa ti assicuri un caffè cremoso e vellutato, dall’aroma inconfondibile. Forte, deciso e persistente, ogni chicco ti regala l’energia necessaria per affrontare ogni momento della giornata. 100% robusta, questa miscela di altissima qualità raggiunge il suo apice grazie a una selezione accurata.

Acquista 6 kg in grani a soli 45,99 euro, invece di 60,84 euro. Ti arriveranno a casa 6 buste da 1 kg ciascuna. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 15,33 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.