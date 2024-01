Caffè Borbone: oggi le Capsule A Modo Mio costano solo 0,19€

Un vero affare ti sta aspettando su eBay. Infatti, il prezzo delle Capsule Caffè Borbone compatibili con le macchine per uso domestico A Modo Mio è crollato incredibilmente. Acquistale a soli 0,19 centesimi inserendo il Coupon CASA24. Grazie a questa super iniziativa risparmi davvero tanto senza rinunciare alla qualità del buon caffè. Tra l’altro, con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo, il Servizio eBay Premium e la Garanzia Cliente eBay.

Caffè Borbone A Modo Mio: capsule eccellenti a prezzo low cost

L’eccellenza oggi costa niente grazie alla promozione CASA24 di eBay. Scegli le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu. Compatibili con le macchine per uso domestico A Modo Mio, sono perfette per ritrovare il vero gusto dell’espresso napoletano. Meglio che al bar, questo caffè regala un aroma intenso, un gusto persistente e una sensazione vellutata e cremosa al palato. Confezionate singolarmente, queste cialde conservano il sapore inconfondibile del chicco appena macinato dopo la tostatura.

Acquista 100 Capsule a soli 0,19 centesimi con il Coupon CASA24. Effettuando un acquisto multiplo ottieni anche fino al 5% di sconto extra. Questo ti offre un’altra opportunità. Infatti, eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

