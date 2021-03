Caffé e cappuccino ai tempi dello smart working

Una delle abitudini tipicamente italiane scardinate dall’avvento dello smart working è quella dell’abbinata croissant/cappuccino al mattino. Questo non significa però che si debba giocoforza rinunciarvi, anche senza uscire di casa. Per il croissant il consiglio è quello di trovare la miglior soluzione, anche se il risultato difficilmente raggiungerà i profumi e la fragranza di quelli tipici del bar o della pasticceria. In quanto a caffè e cappuccino invece si potrà sperimentare qualcosa di valido facendo affidamento alle sempre migliori macchine automatiche per l’abitazione.

In offerta in queste ore v’è la Philips Serie 5400 LatteGo EP5447/90, per la quale si può giovare di uno sconto che arriva addirittura al 45%: solo 325 euro a fronte di un avanzo di 262,22 euro rispetto al prezzo tradizionale (587,22 euro). Mai il prezzo era sceso in precedenza così in basso. Basta questo a rendere il caffè già un pizzico più buono, no?

Per la pausa caffè basta un click

Non si tratta certo di una macchina comune: consente di preparare il caffè partendo dalla macinazione istantanea dei grani, ottenendo un livello ben più elevato rispetto alle cialde o al caffè pre-macinato. La caraffa LatteGo, inoltre, consente la preparazione del cappuccino per rendere il risveglio ben più dolce prima di sedersi alla scrivania e iniziare la giornata.

E per la pausa caffè? Bastano pochi secondi per avere la macchina pronta in temperatura ed erogare il caffè con i grani preferiti, la macinatura preferita, della lunghezza desiderata. Non solo: il costo del caffè in grani è anche decisamente inferiore rispetto a quello macinato (il confronto neppur si pone rispetto alle cialde), il che rappresenta un avanzo ulteriore che a fine mese di fa decisamente notare.

Buon smart working e buon caffè, quindi. E se trovate una valida soluzione anche per i croissant, fateci sapere.