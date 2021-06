Caffè in grani: se spendi molto, risparmi tanto

Se di fronte ad una macchina per il caffè espresso da 564,99 euro la tua reazione è del tipo “costa troppo” o “non posso permettermela“, allora evidentemente non hai mai calcolato quanto spendi realmente per caffè e cappuccini durante un anno intero. Questione di calcolo e di consapevolezza, di matematica e di percezione: spendere 1-2 euro al giorno sembra più leggero di un botto da oltre 500 euro e, peggio ancora, cedere alle lusinghe delle cialde sembra poter consentire un avanzo immediato grazie alle macchinette a poco costo.

Ma in realtà non c'è nulla di più sbagliato ed ingannevole: fai attenzione.

Perché spendere conviene

La De'Longhi Dinamica è una macchinetta per il caffè espresso fatto in casa, forte della lunga esperienza del marchio ed arricchita da tutti gli optional che era possibile includere. Prendiamo questa macchina da 849 euro (prezzo tradizionale) come esempio perché per pochi giorni è a disposizione a 564,99 euro grazie ad uno sconto del 33% che fin da subito ne abbassa fortemente il costo di ingresso. Ma il vantaggio economico di questa scelta non è solo nello sconto, anzi: il risparmio si fa importante soprattutto in seguito, per tutto quel che viene dopo.

Il caffè in grani non solo consente una maggior qualità dell'infuso, ma costa anche meno del macinato e notevolmente meno rispetto alle cialde. Il risparmio è addirittura abnorme rispetto al bar, ovviamente. Se si calcolano un paio di caffè al giorno almeno, l'investimento della macchina è ammortizzato nel giro di una sola annata. Se si aggiungono cappuccini e caffè per gli ospiti, allora ecco che il calcolo si fa ancor più semplice: ti basteranno pochi mesi per ripagare completamente l'investimento in una macchina di questi tipo e per garantirti nel frattempo tutto il gusto delle migliori miscele.

Il caffè può essere macinato in 13 livelli differenti (potendo così assaporare le differenze di ogni sfumatura), il pannello touch consente di gestire ogni opzione ed un sistema brevettato consente di preparare la miglior schiuma possibile per il cappuccino con grande facilità. Pulizia semplificata, così come i vani per l'acqua e per i grani. Il caffè che vuoi, come lo vuoi, quando lo vuoi, pagandolo molto di meno.

Se il mattino inizia in smart working, o se ancora ti stai chiedendo perché non ti eri mai fatto certi calcoli fino ad oggi, è venuto il momento di prendere una scelta: oggi costa su Amazon il 33% in meno, ossia qualche centinaio di caffè gratis prima di iniziare quelli a prezzo scontato. Mentre prendi il caffè, oggi, pensaci.