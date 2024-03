Caffè in capsule e cialde: Nescafé e Borbone per le offerte di primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon diventa l’occasione per far scorta di caffè. Come ti mostriamo subito dopo il pulsante, infatti, puoi trovare un’ampia selezione di caffè in capsule o cialde compostabili dei marchi Nescafé, Borbone e Amazon stessa a prezzi eccezionali. Non perdiamo quindi altro tempo.

Caffè Borbone REspresso – Miscela Rossa – 100 capsule a 14,86 euro invece di 19,90

Nescafé Dolce Gusto – Espresso Barista – 6 confezioni da 16 capsule a 22,69 euro invece di 32,34

Caffè Borbone Espresso – Miscela Rossa – 150 cialde a 18,35 euro invece di 22,50

Caffè Borbone Respresso – Miscela Blu – 100 capsule a 18,29 euro invece di 20,89

Caffè Borbone Don Carlo – Miscela Blu – 100 capsule a 17,91 euro invece di 21

Caffè Borbone – Miscela Blu – 150 cialde a 21,36 euro invece di 25,80

Non possiamo che augurarti buoni acquisti e buona pausa caffè.