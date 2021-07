Caffè Nespresso ovunque con questo SPETTACOLO: solo Amazon

Un buon caffè espresso, con capsule Nespresso (o compatibili) puoi fartelo ovunque, quando vuoi e senza bisogno di prese elettriche. Un prodotto che è una vera e propria macchinetta portatile e che costa pochissimo su Amazon: 59€ circa con spedizioni rapide e gratis per un kit completo di tutto, anche di custodia.

Caffè capsule Nespresso ovunque: una genialata

Bellissimo esteticamente e super compatto. Proprio la dimensione è uno dei punti di forza di questo gioiellino, che metti in borsa e non occupa spazio. Addirittura, il suo tappo diventa una tazzina all'occorrenza.

Il funzionamento è incredibilmente semplice e – soprattutto – non servono prese di corrente. Diversamente, non potresti farti un caffè sulla cima della montagna, in un bosco o – lasciamelo sottolineare – in una camera d'hotel all'estero (triste, ma verissima, storia).

Tutto quello che ti serve è un po' di acqua calda, che ti puoi procurare facilmente oppure portare con te in un piccolo thermos, ormai ce ne sono a pochissimi euro e in grado di mantenere il calore per un'intera giornata. Il funzionamento è semplicissimo, ne ho una quindi conosco bene quello che ti sto raccontando. Inserisci l'acqua e la capsula negli appositi alloggiamenti, sblocchi la leva centrale e poi inizi a spingerla verso l'interno: una pressione esercitata tre volte, ti garantisce un buon espresso con tanto di schiumetta sopra!

Naturalmente, nemmeno te lo specifico, la macchina fa il suo lavoro, la qualità del caffè dipenderà anche dalla qualità della capsula che sceglierai: prediligi la tua preferita, purché compatibile con sistema Nespresso.

Il tuo affare da Amazon, con un gadget che forse non conoscevi ancora, lo fai adesso: la tua macchina del caffè compatibile Nespresso la prendi 59€ circa con spedizioni rapide e gratis. Perfetto da portare in vacanza, no?

Prediligi quello americano? Puoi pagare la macchina ancora meno! Solo 15€ circa, sempre con spedizioni rapide e gratis.