Caffè per TUTTI con le Cialde Borbone Miscela Blu a 0,16€

Goditi un caffè speciale in qualsiasi momento grazie alla fantastica offerta di eBay disponibile in quantità limitata. Acquista 150 Cialde Borbone Miscela Blu a soli 24,49 euro, invece di 35,76 euro. Si tratta di un’occasione spettacolare per berti un espresso come al bar con soli 0,16 centesimi di euro. Addirittura, come se non bastasse tutto questo, eBay ha deciso di includere anche la consegna gratuita nell’offerta di oggi.

Cialde Borbone Miscela Blu: il caffè per eccellenza che costa niente

Con soli 0,16 centesimi di euro bevi un caffè spettacolare dall’aroma intenso e dal gusto persistente. Questo solo scegliendo le Cialde Borbone Miscela Blu, in offerta su eBay. Ognuna è confezionata singolarmente per regalarti la sensazione del caffè appena macinato. Cremoso, è perfetto per i tuoi momenti di piacere e per fare bella figura con i tuoi amici e invitati.

Acquistane subito 150 a soli 24,49 euro, invece di 35,76 euro. Concludiamo col ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.