Come vedere Cagliari-Genoa in streaming (Serie B)

Cagliari-Genoa va in scena allo stadio Unipol Domus per la giornata 27 di Serie B, alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo. Un incrocio tra formazioni alla ricerca di punti per la permanenza nella parte alta della classifica. Entrambe puntano a tornare il prossimo anno nella massima divisione, ma attraverso strade differenti: i playoff per i sardi, la promozione diretta per i liguri.

Serie B: guarda Cagliari-Genoa in streaming

Chi vuol vedere la sfida tra rossoblu può guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di Riccardo Mancini.

I padroni di casa si trovano all’ottavo posto della classifica, a pari punti (37) con Parma e Palermo, ma la prospettiva è quella di scalare qualche posizione in caso di vittoria di fronte al proprio pubblico. Gli ospiti rappresentano invece la seconda forza del campionato, con 46 punti raccolti finora e a nove lunghezze di distanza dalla capolista Frosinone, obbligati inoltre a guardarsi le spalle dall’inseguitrice Bari.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Ranieri e Gilardino, dovrebbero schierare all’ingresso in campo. Sulle due panchine un tecnico veterano e uno che ha appena iniziato la sua carriera da mister.

Cagliari (3-4-1-2): Radunovic, Goldaniga, Dossena, Obert, Zappa, Makoumbou, Rog, Azzi, Mancosu; Luvumbo, Lapadula;

Genoa (4-3-2-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Criscito, Jagiello, Badelj, Frendrup, Gudmundsson, Salcedo, Puscas.

Se desideri garantirti una sicurezza senza compromessi durante lo svolgimento delle attività online, streaming compreso, puoi dormire sonni tranquilli affidandoti alla soluzione all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto). È in grado di proteggere dati e privacy, affiancando al servizio Virtual Private Network una serie di strumenti come antivirus, gestore per le password, spazio per il backup sul cloud e il blocco del tracciamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.