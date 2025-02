Calamares 3.3.14: nuove migliorie all'installatore

È stato da poco rilasciato Calamares 3.3.14, l’installatore adottato da diverse distribuzioni Linux note, come KDE Neon, CachyOS, Manjaro, Kubuntu, Lubuntu, Peppermint e molte altre. Si tratta del primo aggiornamento del 2025, accompagnato da novità importanti.

Calamares 3.3.14: miglioramenti e altri novità per l’installatore

Con la nuova versione di Calamares 3.3.14, i programmatori si sono impegnati per rendere i binding Python più coerenti e affidabili. A tal proposito, è stato risolto risolto un problema persistente di corruzione della memoria nei binding “Boost::Python”. Oltre a ciò, alcuni programmi Python importanti che funzionavano con “Boost::Python” sono stati ora adattati con particolare attenzione per funzionare correttamente con “pybind11”.

Inoltre, l’installer offre ora una comoda funzionalità per “undo-hook”, che ripristina le modifiche di sistema nel caso in cui un utente decida fermare l’installazione a metà processo. Nello specifico, i passaggi nell’interfaccia permetto adesso di annullare le modifiche apportate al sistema, impedendo quindi che qualsiasi configurazione che era stata apportata persista poi anche dopo l’annullamento della procedura

Per quanto riguarda i moduli, Calamares 3.3.14 aggiorna quello della tastiera, in modo da riportare il layout del sistema allo stato precedente all’installazione, nel caso in cui l’utente decida di fermare l’installazione. A ricevere un cambiamento analogo è anche il modulo locale, al fine di garantire che le modifiche al fuso orario possano essere facilmente annullate.

Per quanto riguarda il modulo di partizione, sono ora state inserite eccezioni configurabili per lo smontaggio nel corso della procedura d’installazione. Scendendo nel dettaglio, i dispositivi “Ventoy” non necessitano ad esempio di essere smontati in automatico, grazie al contributo dei collaboratori. Infine, è stata introdotta una nuova chiave di archiviazione globale, denominata “luksPassphrase”, realizzata per i moduli che devono gestire partizioni crittografate.

Tutte le informazioni riguardo le modifiche apportate alla nuova versione di Calamares 3.3.14, sono consultabili all’annuncio ufficiale, mentre la nuova versione e il relativo codice sorgente possono essere scaricati dalla pagina ufficiale su GitHub .