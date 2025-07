Il caldo ha sciolto il prezzo di iPhone 16e: -130 euro

È sicuramente tra le migliori offerte di oggi su Amazon: lo sconto di 130 euro su iPhone 16e che porta lo smartphone al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. Approfittane ora per non rischiare di dover fare i conti con un sold out. Vendita e spedizione sono gestite direttamente dalla rete logistica dell’e-commerce, per il massimo dell’affidabilità.

iPhone 16e con Apple Intelligence al minimo storico

Integra un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED, perfetto per chi preferisce telefoni dalle dimensioni compatte. Sotto la scocca è presente il chip A18 con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, progettato internamente. A questo si aggiungono la fotocamera Fusion 2-in-1 da 48 megapixel sul retro, quella davanti TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, servizi di emergenza e batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è un telaio in alluminio, con Ceramic Shield sulla parte frontale e vetro posteriore. Il sistema operativo è ovviamente iOS (aggiornato alla nuova versione 26 entro i prossimi mesi) e non manca il supporto alle funzionalità AI della suite Apple Intelligence. Scopri di più nella descrizione completa.

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Bianco, la spesa non cambia. C’è sempre lo sconto di 130 euro sul listino che porta iPhone 16e al suo prezzo minimo storico di 599 euro (invece di 729 euro). Come anticipato, si tratta della versione da 128 GB.

Mancano ormai solo pochi giorni all’inizio del Prime Day 2025. L’evento andrà in scena la prossima settimana, da martedì 8 a venerdì 11 luglio: sull’e-commerce trovi già le prime offerte anticipate. Per partecipare e accedere alle promozioni ti basta attivare la prova gratis di 30 giorni dell’abbonamento Prime.