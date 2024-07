Call Center: cosa fare se l'iscrizione al Registro delle Opposizioni non funziona

Da tempo molti hanno denunciato una certa inefficacia del Registro delle Opposizioni che, in teoria, dovrebbe garantire la privacy degli iscritti contro il telemarketing selvaggio di molti Call Center. All’atto pratico però questo sembra non succedere pienamente. Molti, anzi troppi, consumatori denunciano di essere costantemente presi di mira da operatori telefonici che non avrebbero alcun diritto di contattarli vista la loro scelta.

Esistono però diverse situazioni che potrebbero, contrariamente a quanto pensiamo, permettere ai Call Center di contattarti nonostante la tua iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. La prima è che dalla tua iscrizione all’effettiva validità dell’opposizione devono passare 15 giorni. Si tratta dei tempi tecnici necessari agli operatori del settore per aggiornare i loro database.

Un’altra situazione è che dal momento che l’utente non è più cliente dell’azienda al momento che è stato contattato dalla stessa non sono passati 30 giorni. Questa tempistica è permessa per legge in modo che sia possibile offrire offerte vantaggiose per recuperare il cliente in una logica di concorrenza corretta di mercato.

Una terza situazione è che il consumatore, dopo essersi iscritto al Registro delle Opposizioni, viene contattato da Call Center perché ha dato il consenso su siti web e comparatori di offerte oltre che ad altri operatori con i quali ha sottoscritto un contratto. Questa situazione è più comune di quanto si possa pensare. Infatti, spesso, succede scegliendo un’offerta più conveniente, collegandosi a WiFi pubblici, attivando una carta fedeltà e così via.

Call Center impenitenti: cosa fare se ti chiamano nonostante il Registro delle Opposizioni

Escluse queste possibilità, se i Call Center ti contattano nonostante la tua iscrizione corretta al Registro delle Opposizioni, devi far valere la tua ragione. Probabilmente le cose non cambieranno dall’oggi al domani, ma è comunque possibile segnalare il telemarketing impenitente a chi di dovere. Quindi cosa puoi fare se la tua privacy non viene rispettata?

Quando vieni contattato registra il numero. Meglio ancora chiedi informazioni sull’operatore e sull’azienda che ti sta contattando. Dopodiché vai sul sito ufficiale del Garante della Privacy e compila il modulo dedicato a questo. Dovrai semplicemente inserire il giorno, l’ora in cui sei stato contattato e il numero di telefono. Inoltre, potrai anche inserire il nome della società inclusa anche la tipologia di servizio e di offerta proposti.

Invece, se ti sei riconosciuto in una delle situazioni sopramenzionate, devi necessariamente attivare la funzione “Rinnovo” sul Registro delle Opposizioni per risolvere il problema e non essere più contattato dai Call Center.