Call Jane: dove vedere il film in streaming

Stati Uniti, anni ’60: è questo lo scenario in cui prende vita la storia raccontata in Call Jane, il nuovo film diretto da Phyllis Nagy e da oggi disponibile in streaming su NOW. Una pellicola drammatica che racconta le difficoltà di una donna alle prese con una gravidanza a rischio e con i problemi incontrati nel tentativo di interromperla.

Il lungometraggio ha raccolto recensioni molto positive sia dal pubblico che dalla critica. Secondo quanto riporta l’aggregatore Rotten Tomatoes, la media voto è pari rispettivamente a 82% e 87%. Proponiamo di seguito una piccola introduzione alla trama e il trailer ufficiale pubblicato nei mesi scorsi, in occasione dell’arrivo nelle sale.

1968: vedendosi negata la facoltà d’interrompere una gravidanza a rischio, una donna contatta un’organizzazione clandestina.

Oltre a Elizabeth Banks nei panni della protagonista Joy, fanno parte del cast di attori anche Sigourney Weaver (Virginia), Wunmi Mosaku (Gwen), Chris Messina (Will), Kate Mara (Lana), John Magaro (detective Chilmark), Cory Michael Smith (Dean) e Aida Turturro (sorella Mike). La sceneggiatura è stata curata da

Hayley Schore e Roshan Sethi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.