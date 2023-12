Call of Duty Modern Warfare III: ULTIME scorte a disposizione

Se sei un appassionato di modalità zombie e desideri un’esperienza di gioco open-world, Call of Duty: Modern Warfare III per PS5 è ciò che stavi cercando. Acquistalo subito su Amazon con uno sconto del 13% e immergiti in una nuova era di sopravvivenza contro orde di non morti, prima che le scorte a disposizione si esauriscano per sempre. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 69,99 euro.

Call of Duty Modern Warfare III: un’occasione da prendere al volo

Il gioco presenta una modalità zombie open-world mai vista prima, chiamata Modern Warfare Zombi (MWZ). Unisciti ad altre squadre per affrontare le sfide di una delle più grandi mappe zombie di sempre, arricchita da una nuova storia di Treyarch con missioni, funzionalità principali e segreti da scoprire.

Con 16 mappe multigiocatore al lancio, tra cui amati classici e nuove aggiunte, Modern Warfare III celebra il 20° anniversario di Call of Duty offrendo una delle collezioni più grandi di sempre. Con il bundle cross-gen, accedi alla versione PS5 del gioco, garantendo una grafica e un’esperienza di gioco avanzate.

Preparati a un’esperienza survival PvE open-world, dove dovrai affrontare gli antagonisti più temibili della storia di Call of Duty. Sfrutta le nuove mappe per Guerra terrestre e goditi il ritorno della modalità Guerra in una versione più evoluta. Acquista ora e immergiti nell’azione di Call of Duty: Modern Warfare III, una scelta imperdibile per gli amanti degli sparatutto e degli zombie.

Affrettati ad usufruire di questa fantastica promozione su Amazon e acquista subito Call of Duty: Modern Warfare III al prezzo competitivo di soli 69,99 euro. Gli amanti di questo titolo non stanno perdendo tempo ad accaparrarsi le ultime scorte a disposizione. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.