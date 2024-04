Call of Duty Vanguard per PS4: sconto ESCLUSIVO Amazon (-30%)

La storia è pronta ad essere riscritta nel nuovo capitolo dell’epica saga di Call of Duty: Vanguard. Preparati a un’esperienza di gioco senza precedenti, dove la tensione e l’azione si fondono in un turbine di adrenalina che ti lascerà senza fiato. Inoltre oggi, grazie ad un mega sconto del 30% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo competitivo di soli 23,65 euro, anziché 33,60 euro.

Call of Duty Vanguard per PS4: le scorte a disposizione sono davvero poche

Sledgehammer Games ti porta in un viaggio attraverso i teatri di guerra più iconici della Seconda Guerra Mondiale, dove la tua abilità e il tuo coraggio saranno messi alla prova in ogni istante. Dai campi di battaglia della Normandia alla devastazione di Stalingrado, fino alle isole del Pacifico, ti troverai al centro di una tempesta di fuoco e piombo che cambierà il corso della storia.

Ma non è solo la campagna coinvolgente a catturare l’attenzione. Entra nel vivo dell’azione con la modalità multigiocatore, dove sfiderai giocatori da tutto il mondo in intense battaglie online. Sperimenta nuove mappe, armi e modalità di gioco mentre ti immergi in un mondo di combattimento senza quartiere.

E se cerchi una sfida ancora più estrema, non perderti la modalità zombie, dove dovrai sopravvivere ad ondate sempre più feroci di non morti. Affronta la paura, stringi i denti e preparati a difendere la tua vita ad ogni costo.

Inoltre, con il Bundle Call of Duty Endowment Gift of Honor, ricevi esclusivi contenuti a tema per arricchire la tua esperienza di gioco.

Non aspettare oltre. Entra nell’epica battaglia di Call of Duty: Vanguard e scrivi la tua leggenda sulla scena mondiale del gaming. Apprfoitta subito del mega sconto del 30% su Amazon e acquistali al prezzo ridicolo di soli 23,65 euro.