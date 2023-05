Cambia l’attuale antivirus con Sophos a prezzo TOP

Con il passare del tempo, le minacce informatiche diventano più frequenti e i metodi di attacco diventano più sofisticati. Se pensi che il tuo attuale antivirus non ti protegga a sufficienza, è arrivato il momento di cambiare.

Devi soltanto installare un programma antivirus affidabile ed efficace dotato della tecnologia più recente.

Sophos antivirus per Windows è un ottimo esempio, che offre una protezione di livello aziendale che garantisce una sicurezza ottimale per i tuoi personal computer. Sophos si distingue dai normali software antivirus per le sue caratteristiche uniche.

Sophos Home per Windows implementa una tecnologia anti-ransomware avanzata per salvaguardare le tue informazioni personali e contrastare qualsiasi tentativo da parte di processi sconosciuti di crittografare i tuoi dati.

Il tuo attuale antivirus non ti soddisfa? Cambialo con Sophos

Cambiando il tuo attuale antivirus con Sophos potrai ottenere diverse cose. In primis una scansione malware che rimuove completamente i malware che infettano il tuo sistema operativo.

Poi hai a disposizione un rilevamento di minacce basato su IA che ti protegge da malware, virus, worm, bot, trojan e altre minacce.

A ciò si aggiunge la protezione contro i ransomware che minacciano i tuoi file, la protezione della privacy online e della rete, con siti Web dannosi o compromessi che vengono bloccati.

La protezione contro i virus è in tempo reale. Qualora si infiltrassero nel PC, vengono individuati, isolati ed eliminati.

Non manca neanche il parental control e il supporto Premium via email e chat disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.

Se vuoi acquistare Sophos, clicca sul link qui sotto:

Con l’acquisto di Sophos Home Antivirus, tu e la tua famiglia potrete godere di un’esperienza di navigazione sicura con protezione web di livello aziendale e funzionalità di filtraggio web parentale.

Per un periodo di tempo limitato, puoi acquistare Sophos Home Premium a un prezzo scontato di 37,46 euro invece del prezzo normale di 49,95 euro: un’offerta che non devi lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.