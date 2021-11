Cambiate menu Start su Windows con IObit Start Menu 8, a soli 9,25 Euro

Siete abituati al menu Start visto su Windows 7 e non volete abbandonarlo? Oppure magari volete ripristinarlo anche su versioni successive del sistema operativo, come Windows 10? Ebbene, tutto ciò è fattibile grazie a IObit Start Menu 8. Si tratta di un software semplice da utilizzare e perfetto per la personalizzazione del pulsante Start e non solo. Giusto in queste giornate potrete acquistarlo a solo 9,25 Euro per l’abbonamento annuale!

IObit Start Menu 8: come funziona e costi

IObit Start Menu 8 è la soluzione ideale per tutti coloro che non si sono abituati al nuovo stile di Windows 8, Windows 10 e ora di Windows 11 (sebbene quest’ultima versione non sia ancora supportata ufficialmente). Grazie a tale software, potrete cambiare il menu di avvio di default del sistema per ripristinarlo con lo stile di Win7. La modifica dell’icona e del menu Start consentiranno anche di ottimizzare la ricerca.

Ebbene sì: potendo cambiare a proprio piacimento il menu, sarà possibile incrementare fino al 20% la velocità di navigazione. Ciò avviene non solo grazie alla disposizione di Start come si desidera, ma anche per la stessa natura del software. IObit Start Menu 8, infatti, ottimizza a dovere la ricerca di programmi per ogni singolo utente.

Il programma firmato IObit è scaricabile gratuitamente per una prova iniziale e, successivamente, richiede il pagamento di 7,99 Euro IVA esclusa (ergo 9,25 Euro IVA inclusa) per l’abbonamento annuale con utilizzo fino a 3 PC. I sistemi operativi supportati sono Windows 10, 8, 7, Vista e XP. Il pagamento potrà essere effettuato con PayPal o carta di credito. In caso di insoddisfazione, IObit garantisce il rimborso completo entro 60 giorni.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo segnalato anche IObit Advanced System Care 15 PRO a 21,99 Euro. Si tratta di un’offerta imperdibile, considerato che nel pacchetto vengono regalati anche IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.