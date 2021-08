Camera di sorveglianza: Kit da 2 a prezzo WOW

Se sei alla ricerca di una camera di sorveglianza, perché non concludere l'acquisto del secondo e prenderne due a prezzo scontato? Quelle di YI sono in offerta su Amazon a soli 49,49€, praticamente se le prendi risparmi circa trenta euro e rendi la tua casa ancora più sicura.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Camera di sorveglianza: di cosa sono capaci queste di YI

Una camera di sorveglianza è utile da avere in casa, almeno ti permette di tenere sotto controllo la tua abitazione quando non ci sei. Ad esempio mentre stai a lavoro o in vacanza. Con questo kit di 2 pezzi, tuttavia, ti svolti la vita perché lo paghi veramente poco e lo installi ovunque vuoi.

Con la loro dimensione minima e la loro struttura bianca non sono neanche un pugno nell'occhio questi prodottini. Tralasciando l'estetica, tuttavia, posso svelarti il loro punto forte: sono complete di tutto!

Basta installarle, scaricare l'applicazione sullo smartphone e il gioco è fatto. Come mai? Perché ti mettono a disposizione una marea di funzioni. Prima indispensabile una visione che è perfetta sia di giorno che di notte grazie ai LED infrarossi. La qualità non è da meno, si parla di 1080 pixel.

E' dotata altresì di audio bidirezionale per poter parlare e sentire chi eventualmente è in casa, di notifiche push in caso venga rilevato qualcosa di anomalo e di rilevamento del movimento.

Acquista subito la tua camera di sorveglianza scegliendo questo kit che ne contiene due. Su Amazon ti costa appena 49,49€. Le spedizioni sono operate in appena 48 ore con l'abbonamento Prime, ma se non sei membro nessuna paura: con le spedizioni nei punti di ritiro le hai completamente gratuite.