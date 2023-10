Campanello senza fili 300M, prezzo irrisorio per il citofono NUOVO

Metti un campanello in più in casa o ripara il tuo citofono con un solo tocco. Non hai bisogno di chiamare specialisti quando puoi portare a casa un campanello senza fili che funziona alla perfezione e puoi sistemare dove vuoi. In casa, ufficio o negozio. Ci metti due secondi e il risultato è garantito.

Visto che è in promozione su Amazon, non te lo perdere.

Campanello senza fili: semplice quanto funzionale

Il campanello senza fili è un vero e proprio tocco di intelligenza. Lo puoi mettere ovunque e montarlo tu stesso perché non devi fare niente se non scegliere il posto più adatto. Infatti è composto da due pezzi ossia il campanello vero e proprio e il ricevitore.

Il primo va posizionato all’esterno, non ti preoccupare perché puoi metterlo anche in una zona scoperta visto che è creato appositamente e non si rovina in caso di vento, pioggia e tutto il resto. Per fissarlo scegli delle semplici viti o il nastro biadesivo che trovi in confezione. Tiene senza problemi.

Il secondo ossia il ricevitore, invece, lo colleghi semplicemente a una presa di corrente in casa ed il gioco è fatto. Ci possono essere fino a 300 metri di distanza, il segnale viaggia senza problemi.

Entrambi i prodotti sono dotati di luce LED per individuarli al buio. In più puoi personalizzare la suoneria con 55 toni diversi e 5 volumi.

Cosa aspetti?

