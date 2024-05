Mini PC (Intel, 8/256GB, Windows 11) a 123€: che AFFARE

Trattandosi di un’offerta a tempo non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: BMAX B3 è in vendita su Amazon al prezzo minimo storico di 123 euro. Le caratteristiche del Mini PC lo rendono adatto al lavoro, ma non solo. Diamo uno sguardo a specifiche tecniche e funzionalità di un computer talmente compatto da poter essere portato ovunque. Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Pro.

BMAX B3: il Mini PC al prezzo minimo storico

Tra le specifiche tecniche ci sono il processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics integrata, affiancato da 8 GB di RAM DDR4 (espandibile) e da un’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (anche in questo caso espandibile). Fanno poi parte della scheda i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, lo slot Ethernet, il lettore microSD e il jack audio. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, puoi acquistare il Mini PC di BMAX (modello B3, nella configurazione appena descritta) al prezzo finale di soli 123 euro, il più basso di sempre. Per approfittare del minimo storico non c’è bisogno di coupon né codici promozionali: lo sconto è applicato in automatico, non devi far altro che metterlo nel carrello. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale, un cavo HDMI e il supporto in metallo.

È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani per chi effettua l’ordine adesso. Si avranno a disposizione 30 giorni dal ricevimento per l’eventuale restituzione con rimborso completo.