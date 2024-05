Apple: nuovi AirTag, Mac Pro e Studio non prima del 2025

Dopo una lunga attesa, nei giorni scorsi sono stati presentati i nuovi e tanto bramati modelli di iPad Pro e iPad Air con accessori rinnovati al seguito. Ci sono però anche altri prodotti Apple che aspettano un refresh ormai da tempo, come nel caso di AirTag, Mac Pro e Mac Studio. Quando, dunque, saranno aggiornati? A cercare di dare risposta ci ha pensato Mark Gurman.

Apple: nuove versioni di AirTag, Mac Pro e Mac Studio da metà 2025

Con l’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, l’autorevole giornalista di Bloomberg riferisce che la futura generazione di AirTag è sulla buona strada per essere lanciata e dovrebbe arrivare a metà del 2025.

Apple starebbe attualmente completando i test di produzione con i partner in Asia, per cui il lancio del nuovo tracker sarebbe previsto intorno alla metà del prossimo anno. Il nuovo modello dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di un nuovo chip e funzionalità di localizzazione migliorate.

Per quel che concerne, invece il Mac Pro e il Mac Studio, l’azienda capitanata da Tim Cook non aggiornerà i computer in questione fino alla metà del prossimo anno.

Mark Gurman ha affermato che per il momento il programma attuale di Apple non include il lancio dei nuovi modelli ‌Mac Studio‌ e ‌Mac Pro‌. Da tenere presente che la “mela morsicata” ha aggiornato l’ultima volta il ‌Mac Studio‌ e ‌il Mac Pro‌ con i chip della serie M2 alla WWDC nel 2023. Potrebbero pertanto passare circa due anni prima del prossimo aggiornamento.

Tutti gli altri Mac, fatta eccezione per il MacBook Air, dovrebbero essere disponibili con chip della serie M4 entro la fine del 2024, ma a detta di Mark Gurman non saranno svelati nuovi modelli in occasione della WWDC di giugno prossimo.