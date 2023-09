Campanello senza fili: con 14€ sistemi il citofono DA SOLO (Amazon)

Citofono rotto o con solo una sola cornetta in casa? Non c’è alcun problema visto che con questo campanello senza fili hai la possibilità di riparare o allargare il raggio del tuo dispositivo in un colpo solo. Comodissimo, efficacia e soprattutto perfetto perché lo monti da solo senza dover chiamare un tecnico.

15% di sconto su Amazon proprio in questo momento. Collegati in pagina per risparmiare e portare a casa il tuo dispositivo ad appena 14,95€. Sicuramente ti troverai una favola.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Campanello senza fili: usalo a piacimento con un solo click

Il campanello senza fili lo puoi adoperare in mille modi diversi. Se ad esempio hai un negozio è anche un modo intelligente di sapere quando arrivano dei clienti e aprire la porta. Ma come funziona? In maniera estremamente semplice. Pensa che devi semplicemente scegliere dove metterlo ed hai fatto.

Si compone di due pezzi: un ricevitore e un campanello vero e proprio. Il primo lo metti in casa e lo azioni collegandolo semplicemente a una presa mentre il secondo va all’esterno. Non avere dubbi in merito: è impermeabile e senza fili quindi funziona per anni e anni non si rovina.

Per individuare entrambi in modo più semplice è integrata anche una luce LED blu che al buio non dà fastidio ma torna estremamente utile. In ogni caso ti faccio sapere che puoi personalizzare anche la suoneria e il volume attraverso numerose impostazioni.

Come ultimo dato, infine, mi sembra giusto dirti che ha una copertura di 400 metri.

Cosa stai aspettando? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare il tuo campanello senza fili ad appena 14,95€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.