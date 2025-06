Camtasia Online è disponibile gratis nel browser

Camtasia Online è l’equivalente (o quasi) in-browser del popolare tool per la registrazione dello schermo, una versione che non richiede alcuna installazione locale, ma che al tempo stesso costringe a rinunciare ad alcune delle funzionalità avanzate familiari per chi è solito affidarsi alla versione desktop. È compatibile con Chrome, Safari e altri programmi per la navigazione.

TechSmith ha reso accessibile Camtasia Online

Appena annunciato dallo sviluppatore TechSmith, permette di acquisire quanto visualizzato sul monitor, con strumenti di editing pensati con l’obiettivo di facilitare la creazione di tutorial, di corsi o lezioni, la presentazione di prodotti o servizi e altro. Al termine del processo, il video è salvato in alta definizione (fino al formato Full HD), dalla lunghezza massima pari a cinque minuti e senza watermark. Queste le parole di Tony Lambert, CTO della software house.

Siamo entusiasti di lanciare la prima versione online gratuita di Camtasia, un passo fondamentale per offrire la potenza della nostra pluripremiata soluzione a un numero sempre maggiore di persone, direttamente nel loro browser. Il video è ormai uno sport di squadra e Camtasia online semplifica la collaborazione e la creazione di contenuti di alta qualità da qualsiasi luogo per creatori di ogni livello. Sebbene questa prima versione si concentri sulla creazione semplificata, continuerà a crescere in termini di funzionalità e gli utenti potranno spostare i progetti nell’editor desktop di Camtasia per un editing più avanzato quando necessario.

Tra le funzionalità supportate ci sono anche l’aggiunta di quanto inquadrato da una webcam (integrata o esterna) e del flusso audio proveniente da un microfono. Non manca nemmeno la possibilità di concentrare la registrazione su una singola finestra specifica anziché su tutto lo schermo. A questo si aggiungono effetti, sfondi, altri accorgimenti dedicati alla personalizzazione e il supporto alla collaborazione tramite link di invito da condividere.

Per iniziare a utilizzare Camtasia Online è sufficiente visitare il sito ufficiale e premere il pulsante “Start recording now”. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, compare un messaggio di errore a causa dell’elevata richiesta. È richiesto un account con registrazione gratuita e non è obbligatorio inserire un metodo di pagamento.