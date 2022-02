Canada: banche offline, ma non è un attacco

Niente home banking, niente accesso ai conti, niente trasferimenti. È il problema che ha interessato i clienti di cinque banche canadesi: per diverse ore i servizi gestiti sono andati offline, risultando irraggiungibili. Qualcuno continua tuttora a lamentare malfunzionamenti. Al momento ignote le cause.

Gli istituti colpiti dal blackout sono Royal Bank of Canada (RBC), BMO (Bank of Montreal), Scotiabank, TD Bank Canada e Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). Le conferme delle anomalie in corso sono giunte dai profili social ufficiali, ne riportiamo di seguito un esempio in forma tradotta.

We are currently experiencing technical issues with our online and mobile banking, as well as our phone systems. Our experts are investigating and working to get this fixed as quickly as possible, but we have no ETA to provide at this time. We appreciate your patience ^A

— RBC (@RBC) February 17, 2022