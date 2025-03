Un canale del digitale terrestre ora trasmette in 16:9

Questa è una settimana all’insegna degli aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre. Infatti, proprio in questi giorni un canale nazionale appartenente a un multiplex famoso e sfruttato per l’intrattenimento gratuito ha modificato il formato video della trasmissione delle sue programmazioni. Di chi stiamo parlando?

Si tratta del canale radiotelevisivo nazionale Lineagem, emittente commerciale molto conosciuta. Si trova alla numerazione LCN 132 all’interno del MUX DFREE della piattaforma DTT. La novità è che in alcuni giorni fa ha ripristinato la trasmissione video nella risoluzione corretta con formato panoramico 16:9.

Una buona notizia per tutti i telespettatori che ne seguono le programmazioni e che, fino a quel momento, avevano dovuto adattarsi al formato errato delle trasmissioni video. L’attuale modifica di Lineagem non ha cambiato la programmazione dell’emittente del digitale terrestre che, in alcune fasce orarie stabilite, trasmette la copia del canale commerciale JUWELO.

Digitale Terrestre: il MUX DFREE si aggiorna di nuovo

Ulteriore aggiornamento quindi per il MUX DFREE del digitale terrestre, all’interno del quale il canale Lineagem trasmette ora con il corretto formato panoramico 16:9. Ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali così da ricevere sui tuoi dispositivi il multiplex con le più recenti modifiche.