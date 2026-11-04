Canali HbbTV Digitale Terrestre: importante aggiornamento a novembre 2026

Subito dopo la numerazione LCN nazionale anche i canali HbbTV del digitale terrestre si sono aggiornati a inizio novembre 2026. Di seguito trovi tutte le modifiche apportate. Ti ricordiamo che puoi sintonizzarli e accedere alle programmazioni solo da apparecchi compatibili con questa tecnologia e connessi a internet.

HbbTV Rai (DTT + SAT): Tramite RaiPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre è possibile seguire i canali Rai in diretta streaming. Alcuni di questi in esclusiva su RaiPlay: Rai TV+ Rai 4K* Rai Play / Rai Play 2 / Rai Play 3 / Rai Play Sport 1 / Rai Play Sport 2 / Rai Play Sport 3** Rai Play (tasto blu) * Solo sul digitale terrestre ** In occasione di alcuni eventi

HbbTV Mediaset DTT: Tramite MediasetPlay Infinity è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali: VIRGIN RADIO TV RADIO MONTE CARLO TV

HbbTV Mediaset SAT: Tramite MediasetPlay Infinity è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali: RADIO 105 TV R101 TV

HbbTV LA7 (DTT): E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand.

HbbTV TV8 HD (DTT): Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand.

HbbTV Warner Bros Discovery (DTT + SAT): Applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i vari canali del gruppo e vedere diversi contenuti ondemand!

HbbTV Cielo HD (DTT): Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand.

HbbTV TV2000 (DTT): Tramite l’applicazione HbbTV di Play2000 è possibile accedere a diversi conenuti ondemand del canale.

HbbTV LA7CINEMA (DTT): E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand.

HbbTV QVC (DTT+SAT): Tramite QVC+ è possibile vedere alcuni contenuti ondemand. Saltuariamente anche alcuni canali tematici dedicati.

HbbTV RTL (DTT + SAT): Tramite RTL PLAY è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre, è possibile seguire in radiovisione (o con solo audio) i seguenti canali: RTL 102.5 HD RADIOFRECCIA HD RADIO ZETA HD RTL 102.5 DISCO HD RTL 102.5 TRAFFIC HD RTL 102.5 BEST HD RTL 102.5 NAPULE’ HD RTL 102.5 CALIENTE HD RTL 102.5 BRO&SIS HD RTL 102.5 SOCIAL TV HD (tasto verde)

HbbTV Super! (DTT + SAT): Tramite questa applicazione HbbTV è possibile rivedere tramite il tasto giallo del telecomando, dall’inizio il programma in onda, metterlo in pausa, mandare avanti o indietro e guardare lo streaming del canale in HQ.

HbbTV Italia 53: Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HD premendo il tasto freccia su.

HbbTV SPORTITALIA HD (DTT): Tramite SiSmart è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre, è possibile seguire diversi canali in eclusiva streaming, e altri canali di editori diversi: SI HD SI SOLO CALCIO HD PRIMAVERA TV Lazio Style Channel BIKE HD SPORT OUTDOOR TV HD Tramite il tasto verde si accede alla Social TV.

HbbTV Club TV: Parte uno spot pubblicitario.

HbbTV DONNA SPORT TV (DONNA TV): Parte uno spot pubblicitario.

HbbTVIlSole24ORE TV: Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire lo streaming in HD de IlSole24ORE TV.

HbbTV SUPERTENNIS (HD): Tramite l’applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali di SuperTennis+ e rivedere alcuni contenuti ondemand.

HbbTV ALMA TV: Parte uno spot pubblicitario.

HbbTV BOM CHANNEL: Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali, così suddivisi: Tasto Rosso – Self TV: Live HD TV: BOM Channel Italian Horse Television Salute24 News TV: Euro TV Zerouno TV News XCapital Family TV: SuperSix IuniorTV Radiovisione: Zerouno TV Music Radio Calima Tasto Verde: La Grande Italia Tasto Giallo: 3NGINE RADIO Tasto Blu: GS CHANNEL

HbbTV Deejay TV HD: Applicazione HbbTV silenziosa.

HbbTV RadioItaliaTV HD: Applicazione HbbTV silenziosa.

HbbTV ITALIA 121: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV CANALE 122: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali del gruppo e visualizzare diversi contenuti ondemand.

HbbTV ARTE ITALIA 124: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV ARTE ITALIA 125: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV ITALIA 126: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV ITALIA 127: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV Lineagem: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV ArteIN: Tramite questa applicazione HbbTV oltre che lo streaming del canale in HD è possibile vedere altri contenuti e altri canali tra cui 607080 TV e StudioPiùTV.

HbbTV ITALIA 134: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV ITALIA 135: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV ITALIA 136: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

HbbTV TELECAMPIONE: Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HD di Telecampione.

HbbTV FASCINO 147: Tramite questa applicazione è possibile seguire: Tasto Verde -> SEX TV Tasto Giallo -> Trasmissioni in HQ di Fascino TV 147 Tasto Blu -> XXX TV

HbbTV PRIMASET: Tramite questa applicazione è possibile seguire gli streaming in HQ di Primaset e NTR.

HbbTV FASCINO TV: Tramite questa applicazione è possibile seguire diversi canali così suddivisi: Tasto Rosso: – Tasto Verde: Beat Italiano Tasto Giallo: 90IsGood Tasto Blu: XXX TV

HbbTV Radio Kiss Kiss TV: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile ascoltarea alcune emittenti radiofoniche tematiche e vedere diversi contenuti ondemand.

HbbTV CANALE 163: Tramite questa applicazione HbbTV si avvia lo streaming del canale Odeon 24.

HbbTV Canale 165 (Fascino TV 165): Tramite questa applicazione è possibile seguire: Tasto Verde -> SEX TV Tasto Giallo -> Trasmissioni in HQ di Fascino TV 165 Tasto Blu -> XXX TV

HbbTV ORLER TV: Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HQ di Orler TV.

HbbTV CANALE168: Applicazione HbbTV silenziosa.

HbbTV CANALE169: Applicazione HbbTV silenziosa.

HbbTV PRIMAFREE170: Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali così suddivisi: Tasto Rosso: SCT Tasto Verde: TeleFoggia Tasto Giallo: AwaTV Tasto Blu: DipreTV (Quants TV)

HbbTV RaiPlay: Parte l’applicazione di RaiPlay.

HbbTV RaiPlaySound: Parte l’applicazione di RaiPlaySound.

HbbTV IT CHANNEL: Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: LombardiaTV, PianetaSaluteTV, TeleAmbiente, Proloco TV, IT Channel, FLORIDIA TV, Telestella, ValpadanaTV, Pro24, INTV e Expo TV.

HbbTV RADIO ROMA NETWORK: Si avvia in automatico lo streaming di RADIO ROMA NETWORK. Inoltre è possibile seguire diversi contenuti ondemand e altri canali come: RADIOROMA NEWS, RADIOROMA TV, RC88, CANALE81 LAZIO, 607080TV HD e STUDIOPIUTV HD.

HbbTV Italia Sera: –

HbbTV Amici Network: –

HbbTV WELCOME IN: Si avvia in automatico lo streaming in HQ di Welcome IN.

HbbTV CANALE 227: Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: MomentoTV, SexfactorTV, Telecomunicare, Mito, Radio Pooh, Divafutura, MotorsportTV, RadioVacriTV, Tutto TV, Idiots Drive, Anime Channel e Ottcast 4K.

HbbTV PRIMAFREE231: Si avvia lo streaming in HD di PRIMAFREE231. Tramite il tasto verde è possibile seguire il canale Radio Base 101 TV, tramite il tasto giallo invece, è possibile seguire il canale Onda Novara Tv HD.

HbbTV MATCH MUSIC: Si avvia in automatico lo streaming in HD di MATCH MUSIC. Tramite i tasti colorati è possibile accedere ad altri canali e o contenuti.

HbbTV RTL 102.5 CALIENTE: Si avvia in automatico lo streaming in HD di RTL 102.5 CALIENTE.

HbbTV Cusano News 7: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali del gruppo e visualizzare diversi contenuti ondemand.

HbbTV CANALE 235: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali tv/radio: La schermata principale risulta ora su sfondo nero con in alto a sinistra il riquadro di “HeddyMedia” e in alto a destra il riquadro di “Heedy Media MILANO www.rmc2.net”. Sulla schermata è presente il logo di “Radio MC2” con scritto “Extraordinary Sound Extraordinary Radio”. Più in basso è invece presente la scritta “MONTE CARLO NETWORK MONACO info@rmcnetwork.mc”. In basso a sinistra è presente il riquadro con scritto “MC 2 ASCOLTA LE 24 RADIO”. All’interno sono presenti le emittenti radiofoniche: MC2, New Age, Nu Disco Channel, Revisited Channel, Smooth Jazz Channel, Buddha-bar Collection, Cafe del Mar Collection, Gipsy Lounge Channel, R&B Channel, Tango Lounge Channel, Unforgettable Channel, Made in Italy Channel, Disco Inferno Channel, Tiffany Channel, Planet Rock Channel, Montenapoleone Channel, MC2 Music, Radio Ga-Ga 80’s Channel, Stereo 90 Channel, MC2 TXT. Le radio presenti però sono 20 e non 24!! In basso a destra sono presenti altri due riquadri con scritto “Entra nel portale Heddy Media” e “Altri canali TV”: Nel primo ci sono le sezioni Radio: Radio Sanremo, Radio Venezia DAB, Radio Milano Lombardia; Film; Musica; News: France 24, Fox News, Sky News. Tra gli altri c’è il canale MatchMusicStory.

HbbTV Man-ga: Si avvia in automatico lo streaming Jump HbbTV in HD di Man-ga.

HbbTV CANALE 237 (RETE ITALIA): Applicazione HbbTV silente.

HbbTV FRANCE 24: Si avvia in automatico lo streaming Jump HbbTV di France 24 in HD Nativo.

HbbTV 244: Si avvia in automatico un menu con la possibilità di scegliere lo streaming di vari canali tra cui: Oltre i Passi, Blu 244, Telemontecarlo, LongevìTV, Fighters Life, ParadiseTV, Go-TV 809 Sky, Arte & Cultura, 2Network, Mediaser TV, Azzurra TV Italia, Qui Radio Londra TV, PromovideoTV, Web TV 2, Web TV 3, MULTI Channel TV (Campania TV, Hashtag TV, TeleMaiori, 111 Puglia, Radio Caserta TV, TVA Italia, Tele Radio Ercolano, YaraTV, Rete+ Italia, Partenope TV, Radio Nuova Pompei, TV Luna), Web TV 4, Vintage TV, Canale Cultura, Easy News Channel, Piterpan, Bella e Monella, Birikina e Sorriso.

HbbTV PAROLE DI VITA: Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire in HD lo streaming di Parole di Vita. Tasto verde: Radio Parole di Vita Tasto giallo: Radio La Bibbia Tasto blu: Bejoy.Kids

HbbTV BeJoy.kids: Tramite il tasto blu del telecomando è possibile avviare lo streaming in HD.

HbbTV 248TV: Si avvia in automatico lo streaming di 248TV.

HbbTV MATRIX TV ITALIA: Si avvia in automatico lo streaming di La Grande Italia.

HbbTV MOMENTO TV: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali: Momento TV, Radio Pooh, RTR99TV, Motorsport, Telecomunicare, Radio Vacri TV, Mito Channel, Paradiso TV, VIDEO M ITALIA, Studio Media & Films TV Channel, Globe TV e ReggioTV.

HbbTV RADIO RADIO TV: Parte lo streaming di Radio Radio TV in HD.

HbbTV ADNPLAY: Si avvia un’applicazione con i contenuti ondemand di ADNPLAY, dove è possibile seguire in streaming diversi canali tv e radio! Inoltre sono presenti contenuti ondemand, cataloghi, podcast, news e molto altro ancora! Tra i canali tv/radio sono presenti: Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo, Radio JukeBox TV, Telespazio TV, ADN24, Value24, Super Eccellenza Toscana, Calabria TV, Memorial Gallo TV, Teleregione Toscana, Motori Tv, Radio JukeBox TV Piemonte, Radio Ricordi Tv, Tele One, Giornale Radio, Business Channel, Turismo Tv, Vintage Tv, Gusto Tv, La Grande Italia, Zerouno TV Music, Globus Television, Stile TV; Radio Casa Sanremo, Radio JukeBox, Italia News 24, Radio N Classic, Radio News, Radio JukeBox Piemonte, Radio Ricordi, Radio Nuovarredo, Giornale Radio, Radio Podcast, Radio Italia Network, Radio Enne Lamezia, Radio Italianissima, KAZUKI Anime Radio, Globus Radio Station, Napoli Lounge. Ci sono poi le sezioni: Canali TV: Radio JukeBox TV, Telespazio TV, ADN24, Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo, Futura Tv, Calabria TV, Teleregione Toscana, Motori Tv, Radio JukeBox TV Piemonte, Radio Ricordi Tv, Tele One, Giornale Radio, Business Channel, Turismo Tv Lazio, Gusto Tv, La Grande Italia, Zerouno TV Music, Italia Unlimited TV Broadcasting from London. Canali Radio: Radio JukeBox, Italia News 24, Radio N Classic, Radio News, Radio JukeBox Piemonte, Radio Ricordi, Giornale Radio, Radio Podcast, Radio Italia Network, Radio Enne Lamezia, Radio Italianissima.

HbbTV Onair Italia: Si avvia lo streaming Jump HbbTV del canale Onair Italia. Inoltre tramite il tasto rosso si accede alla possibilità di seguire altri canali tv: LifeStyle: Salute24, Medicina24, Travel News: Live News 24 (La Grande Italia), ADN24, Zero Uno TV News Sport: Italian Horse, Fighters Life, Plus Tv Sport Salute: Salute24, Medicina24, Travel

HbbTV Gambero Rosso: Si avvia lo streaming in HD del canale Gambero Rosso.

HbbTV Bike Channel: Si avvia lo streaming in HD del canale Bike Channel.

HbbTV URANIA: Si avvia lo streaming in HD del canale Urania News.

HbbTV DR PALMAS TV: Si avvia lo streaming in HD di Dr.Palmas TV.

HbbTV NTR RADIO 264 MUSIC TV: Tramite questa applicazione è possibile seguire gli streaming in HQ di Primaset e NTR.

HbbTV RDS Social TV: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile interagire tramite i tasti colorati del telecomando per: Tasto rosso (Like) Tasto verde (Città) -> Meteo e News Tasto giallo (Curiosità) -> Artista, Lyrics e Social Tasto blu (Video) -> Videoclip onair – Videoclip musicale in streaming a schermo pieno Tasto blu (Video) -> Showcase – Produzione RDS Tasto blu (Video) -> Kitchen Sound – Produzione RDS Tasto blu (Video) -> Cinema – Trailer cinematografici

HbbTV ARTEORA TV: Tramite questa applicazione HbbTV si avvia lo streaming Jump HbbTV di ArteOraTV.

HbbTV CANALE 268: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali: Quadrifoglio TV, Italia Felix TV, PaeseMioTV, MomentoTV, TelecomunicareTV, Radio Pooh, Quarocanale, Tele Laser, Tele Pegaso, Globus Television, Enti e Istituzioni TV, Napoletani nel Mondo, Tele Futura, Antenna3 Toscana, Box TV, Pianeta Imprese – La TV delle PMI, Sport Channel News (Sport Channel 24), Mito Italia TV, Contrasto TV, Capri Events, Lab TV 84, Teletricolore, PetManiaTV, Paradiso TV, Scudiero TV, TV Libertà, Radio Vacri TV, Anime Channel, Idiots Drive, Tutto TV, Ottcast 4K.

HbbTV 2Settanta Tv: Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming del canale 2Settanta Tv. Inoltre tramite il tasto rosso del telecomando si accede a un menu con lo streaming dei canali 270 TV, OnairItalia, 248TV, Maria Vision, Tuscany Channel e TV 1 Toscana.

HbbTV Fantasfera: Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming HbbTV in HD con audio del canale promozionale. Tramite il tasto rosso si accede ai contenuti di Fantasfera. Tramite il tasto verde è possibile accedere al menu interattivo e ai canali dell’offerta pay SCT: SCT LIVE CHANNEL SCTPLUS 100X100live pinko exoticaTV SATISFACTION HD

HbbTV My Plus Tv: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile seguire lo streaming di Plus Tv Sport. Tramite il tasto rosso è possibile accedere agli streaming dei canali: PLUS TV MOTORI, PLUS TV SPORT, PLUS CINEMA, Fighters Life TV PLUS TV CARTOONS e PLUS TV EVENTS.

HbbTV Nexum Channel: Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming in HD del canale Nexum Channel. Tramite il tasto rosso si apre un menu dove è possibile scegliere di vedere i seguenti canali: Prime Event – Il cinema in TV (Grandi Spettacoli), X Capital – L’economia del futuro (Finanza e Mercati), Italian Horse TV – Passione in movimento (Passione Ippica), Salute 24 – Il tuo benessere quotidiano (Benessere Oggi), Controradio – Vivi controtendenza. Ascolta controradio (Attualità & Musica), Full Gas e Napoletano Style.

HbbTV MALPENSA 24 HD: Parte lo streaming di Malpensa 24 HD.

HbbTV ITALIAN FISHING TV: Parte lo streaming di Italian Fishing TV in HD.

HbbTV NOKEP TV HD: Parte lo streaming di NoKepTV HD.

HbbTV tivù la guida: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile consultare la Guida TV dei principali canali nazionali.

HbbTV Rai HD: Tramite i canali Jump HbbTV dal 501 in su, è possibile seguire i canali Rai in HD, a esclusione di Rai News 24 HD, Rai Sport HD e Rai Scuola HD. Quest’ultimo è raggiungibile solo tramite Rai Play. Gli altri due sono visibili oltre che tramite RaiPlay anche tramite HD lineare sul DTT.

HbbTV AutoMoto: Parte lo streaming di AutoMoto in HD.

HbbTV Radio m2o: E’ possibile seguire il canale m2oTv in HD ed è possibile vedere e ascoltare altri contenuti tematici.

HbbTV RTL 102.5 TRAFFIC: Parte lo streaming di RTL 102.5 TRAFFIC.

HbbTV RTL 102.5 BEST: Parte lo streaming di RTL 102.5 BEST.

HbbTV RTL 102.5 NAPULE’: Parte lo streaming di RTL 102.5 NAPULE’.

HbbTV RTL 102.5 DISCO: Parte lo streaming di RTL 102.5 DISCO.

HbbTV RTL 102.5 CALIENTE: Parte lo streaming di RTL 102.5 CALIENTE.

HbbTV RTL 102.5 BRO&SIS: Parte lo streaming di RTL 102.5 BRO&SIS.

HbbTV Radio R101: Si avvia l’applicazione HbbTV personalizzata di Mediaset Infinity.

HbbTV Radio Monte Carlo: Si avvia l’applicazione HbbTV personalizzata di Mediaset Infinity.

HbbTV RADIO105: Si avvia l’applicazione HbbTV personalizzata di Mediaset Infinity.

HbbTV VIRGIN RADIO: Si avvia l’applicazione HbbTV personalizzata di Mediaset Infinity.

HbbTV Radio Maria: Tramite questa applicazione, è possibile accedere a diversi contenuti ondemand.

HbbTV Radio Classica TV: –

HbbTV Radio Margherita Piu’: Si avvia in automatico la visual radio dell’emittente radiofonica. Inoltre è possibile seguire: Radio Margherita TV, Radio Arcobaleno, Canzoni Napoletane e Radio Margherita Giovane.

HbbTV CLASS CNBC: Parte lo streaming di CLASS CNBC.

HbbTV SUPERSIX TV: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali: Tasto Rosso: SuperSix e altre TV: SuperSix IuniorTV EuroTV StudioPiùTV SuperSix Radio ZerounoTV Music ZerounoTV News RTM Telemessina Italiacable Tasto Verde: IuniorTV Tasto Giallo: EuroTV Tasto Blu: StudioPiùTV CanaliTV: 111TV Rete TV Italia Montestella TV Action Radio Maria (App) Test (SuperSix) Canali Radio: SuperSix Radio Lombardia TV Vintage Radio Montestella Radio Puntonuovo Get Up Espana Network N’ Dance! Silver Music Radio Radio Pianeta Radio Punto TV Radio Rock 106.6 TV RadioRock Italia RPL 708090

HbbTV CLASS TV MODA: Parte lo streaming di CLASS TV MODA.

HbbTV Caccia e Pesca: Servizio Ondemand a pagamento.

TV Locali Piemonte: HbbTV TELECITY PIEMONTE: Applicazione silente e/o avvio di pubblicità. HbbTV TELECUPOLE: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere Telecupole in HD, LiscioMaNonTroppo in HD, e Radio Gold TV in HD. HbbTV VIDEOGRUPPO: Applicazione HbbTV silenziosa. HbbTV RETE 7: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere ondemand alcuni programmi. HbbTV PRIMANTENNA: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere ondemand e in streaming alcuni programmi e/o contenuti. Inoltre è possibile seguire il canale Motori TV 24h HD. HbbTV GRP TV (GRP VERA TV): Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere ondemand alcuni programmi. HbbTV SESTA RETE: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere ondemand alcuni programmi e seguire in streaming alcuni canali tra cui Sestarete in HD. HbbTV VCO AZZURRA TV: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere ondemand alcuni programmi e seguire in streaming VCO Azzurra TV HD (in SD). L’applicazione è suddivisa in: Informazione, Sport, Salute, Turismo, Cultura. HbbTV CANALE ITALIA: Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile seguire il canale in HD Nativo. HbbTV VIDEONOVARA: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere ondemand alcuni programmi e seguire in streaming alcuni canali come Videonovara HD, Teleritmo HD, Telebiella HD e Teletutto. HbbTV MOTORI TV: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile vedere ondemand e in streaming alcuni programmi e/o contenuti. Inoltre è possibile seguire il canale Motori TV 24h HD. HbbTV ANTICOLANA CHANNEL: Applicazione HbbTV praticamente vuota con le sezioni ondemand e Tvhd ma non funzionanti. HbbTV TELEANTENNA: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire StudioPiùTV in HD, vedere i contenuti ondemand di Teleantenna, del programma “L’attualità in diretta”, guardare 607080TV in HD, VideoTelecarnia in HD, Anticolana Channel (non funzionante), Antenne Bayern Gardasee, Dolomiti Life TV, Teleantenna.it (non funzionante) e RadioStudioPiù. HbbTV RADIO 4 YOU TV: Tramite questa applicazione è possibile seguire lo streaming del canale in HD. Inoltre sono disponibili anche altri canali: Sezione “RADIO”: presenti solo i canali “Radio Mondo” (Coming Soon), “Radio 90.4You” e “#Dance City 4You”. Sezione “RADIOVISIONE”: presenti solo i canali “Radio RADIOSA TV” e “Radio4You TV”. Sezione “4YOUTV HD”: presente il canale “Radio4You TV HD”. HbbTV TELERADIOPACE 4: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i seguenti canali tv: Teleradiopace 1, Teleradiopace 2, Teleradiopace 3, Teleradiopace 4, Telepace News, RadioPace, TelePace Verona. Inoltre è possibile seguire i canali corallo: Tele Dehon, Icaro TV, TVL Pistoia, Telepace Verona, Videonovara, Radio Frate Sole, RadioPace. Inoltre sono presenti le sezioni: Informazione, Rubriche, Vita della Chiesa. HbbTV TELECITY LOMBARDIA: Applicazione silente e/o avvio di pubblicità. HbbTV Telecolor: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile accedere a diversi contenuti ondemand. Inoltre tramite la sezione “ALTRE TV” è possibile seguire in streaming i canali: “Telecolor HD”, “TV33 BZ”, “èTV Rete7 HD”, “èTV Marche HD”, “Telereporter”, “Telecampione”, “Lazio TV”, “Gold TV” e “TV7 Triveneta”. HbbTV Telenova: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile accedere a diversi contenuti ondemand. HbbTV Milano Pavia TV: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming il canale in HD e accedere a diversi contenuti ondemand. HbbTV TeleBoario: Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming il canale e accedere a diversi contenuti ondemand. HbbTV Milanow: Tramite questa applicazione Jump HbbTV, si avvia lo streaming in HD di Milanow.

