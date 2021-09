Canalina autoadesiva: STOP al disordine con un kit

Mettere ordine tra i cavi non è questione complessa: è sufficiente avere i giusti strumenti. Immaginare un passaggio completo a muro è possibile soltanto quando si preparano i lavori durante una ristrutturazione, dopodiché diventa un lavoro complesso e oneroso. A disposizione hai uno strumento semplice come le canaline di cablaggio, un elemento ormai ampiamente standardizzato ed evoluto a prezzi irrisori, utile a rendere oltremodo completo ogni lavoro messo a punto per fare ordine tra alimentatori, connettori e quant'altro.

Un kit completo contiene tutto quanto necessario per qualunque esigenza, perfettamente personalizzabile e senza requisiti di installazione.

Canaline, ecco il kit completo

I collegamenti con il PC, cavi audio, la tratta tra decoder e tv, fili dell'antenna che corrono sul pavimento, ma anche molto altro ancora: poter gestire in autonomia una canalina può consentire grande facilità di installazione, celando i cavi all'interno e potendo adattare il tutto a curve, spigoli e quanti altri ostacoli. In queste ore un kit completo è in offerta su Amazon a soli 11,89 euro: prevede al suo interno tutto quanto utile per l'installazione, passando per l'adesivo e arrivando a piccoli tasselli per una presa più salda a muro.

L'installazione è facilissima e la chiusura è a incastro. Una volta fissata la base della canalina, si inseriscono i cavi e si chiude il tutto. In qualsiasi momento la canalina può essere aperta per rimuovere o aggiungere cavi, riutilizzandola innumerevoli volte. Il materiale è resistente e flessibile, ma al tempo stesso facile da tagliare per avere la giusta lunghezza in ogni circostanza. In caso di passaggio a vista basterà dipingerlo come il muro per farlo scomparire completamente.

Bastano 11,89 euro, insomma, per fare ordine ed eliminare dalla vista qualsiasi cavo penzolante. Il problema si risolve con un facilità disarmante.