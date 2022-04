Cancellarsi da Internet: è davvero possibile?

Oltre la metà degli americani (55%) vorrebbe cancellare la sua presenza da Internet, se solo fosse possibile. Il 47% afferma di non nutrire fiducia nella grande Rete. Il 46% ritiene non esista un solo motivo valido per mantenere online il proprio nome e il 42% ha paura di finire nella trappola di un cybercriminale. Sono le interessanti statistiche rilevate da una delle realtà più note e di successo nell’ambito della tutela di privacy e sicurezza: si tratta di NordVPN, leader del mercato Virtual Private Network grazie a un’offerta dedicata. Dal sondaggio, condotto nel dicembre 2021, emergono altri dettagli degni di nota. Uno su tutti, il 18% degli intervistati sogna un mondo ideale senza Internet. Ancora, l’8% afferma di non collegarsi mai (o quasi).

Le nostre informazioni su Internet: possiamo eliminarle?

Cosa, esattamente, spaventa gli utenti? I timori sono legati prevalentemente alla permanenza online di informazioni sul proprio conto che si preferirebbe veder eliminate. Ecco quali:

momenti imbarazzanti (26%);

vecchi profili di social o piattaforme per gli incontri (26%);

foto o video potenzialmente compromettenti (24%);

riferimenti agli impieghi passati (23%).

Rimandiamo al sondaggio completo per tutti gli altri dettagli. Pur essendo stato condotto oltreoceano, possiamo immaginare percentuali simili anche in Europa. Come ben sappiamo, non sempre si ha la possibilità di esercitare il controllo sulle informazioni legate al proprio conto che finiscono in Rete: il tentativo di cancellarle rischia di trasformarsi in un percorso a ostacoli. Di norma, ciò che finisce online rischia di rimanere online per sempre, che lo si voglia o no.

Il metodo più efficace per evitare di trovarsi poi a dover fare i conti con situazioni spiacevoli è come sempre quello che passa anzitutto per un utilizzo responsabile degli strumenti: dispositivi e piattaforme. Fortunatamente, la tecnologia può fornire un aiuto concreto.

Affidarsi a una VPN è un metodo incredibilmente efficace per garantirsi che il proprio traffico dati sia protetto da crittografia avanzata e che nessuno possa tracciare l’attività svolta né rilevare l’indirizzo IP da cui ci si connette. Tra le decine di funzionalità offerta da NordVPN , molte sono dedicate proprio a privacy e sicurezza.

