Cani e gatti si allontanano? Kippy Evo li sorveglia

In montagna per una scampagnata, in spiaggia per accompagnare la famiglia, in campagna per una corsa in libertà: è vacanza anche per loro, del resto. Ma se il tuo cane viene irrimediabilmente attratto da una farfalla, da un animaletto di passaggio o quant'altro, ecco che improvvisamente il pericolo si concretizza. Così come si concretizza nel caso in cui fuoriesca dal suo perimetro abituale, avventurandosi in strade che solitamente non percorre da solo, in distanze non certo consone per le sue abitudini. Cosa sta succedendo? Kippy Evo te lo può dire e lo sconto di oggi (20%) può regalarti molta più serenità.

Kippy Evo, collare GPS

Kippy Evo è un collare con tracker GPS (sia per cani che per gatti) che permette di avere in tempo reale la posizione del tuo animale a quattro zampe. Non lo potrai più perdere: potrà allontanarsi, potrà al limite mettersi in pericolo, ma lo potrai raggiungere e sarai avvisato qualora si spostasse fuori dal proprio recinto.

Kippy Evo è dotato di batteria di lunga durata e consente di utilizzare in tutta Europa sistemi quali GPS, Glonas, LBS, Wifi e Bluetooth per servire al meglio il desiderio di “star vicino” al proprio animale domestico. Il collare emette la posizione ogni 2 ore fino a 7 giorni consecutivi con una sola carica. Misura sonno, camminate, corsa e consumo di calorie, potendo così monitorare da vicino non soltanto le sue fughe, ma anche la sua attività quotidiana.

Con l'avvicinarsi delle vacanze l'occasione è d'oro perché il collare GPS Kippy Evo ha un costo di soli 39,99 euro. Si spende spesso ben di più per ben di meno con i propri animali domestici, mentre questo sconto val ben un affetto.