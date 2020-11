In arrivo nel catalogo stampanti di Canon due nuovi modelli multifunzione 3-in-1 per l’ufficio o per la casa: PIXMA TS7450 e PIXMA TS7451. A differenziarli è esclusivamente il colore, come si può vedere nelle immagini allegate a questo articolo, nero il primo e bianco il secondo. Impiegano le cartucce di inchiostro FINE disponibili anche in versione XL.

Canon PIXMA TS7450-TS7451 con WiFi e Cloud Link

Tra le più importanti specifiche tecniche l’alimentatore automatico di documenti (ADF) per acquisire o copiare fino a 35 pagine al minuto senza alcun intervento manuale, un doppio sistema di alimentazione per caricare contemporaneamente carta di diversi tipi e formati, una barra di stato a LED e la connettività WiFi per la gestione del processo anche da smartphone o tablet.

Sono inoltre in grado di rilevare automaticamente il formato e modificare di conseguenza le impostazioni, attivando se necessario la stampa automatica fronte-retro. Non manca infine la compatibilità con Creative Park, piattaforma online gratuita con migliaia di modelli creativi 3D.

Insomma, tutto ciò che può servire per chi si trova a lavorare a casa in modalità smart working così come per gli studenti di nuovo alle prese in questo periodo con la didattica a distanza. Il debutto di PIXMA TS7450 (colorazione Nero) e PIXMA TS7451 (Bianco) è fissato entro il mese di novembre al prezzo di 89 euro.