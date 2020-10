Stampante laser Canon al prezzo di 114,99€ su Ebay

La scuola e l’università sono ormai iniziate e con esse anche le prime stampe da effettuare, quindi cosa c’è di meglio di un’ottima stampante per evitare di spendere decine di euro in cartolerie e stamperie? Ecco a voi un’interessante offerta su Ebay sulla stampante laser Canon LBP-113W.

Stampante Canon LBP-113W in offerta su Ebay

Vediamo insieme le caratteristiche tecniche principali. La Canon LBP-113W è progettata per essere utilizzata in uffici domestici o in piccole aziende essendo una stampante laser monocromatica compatta con opzioni di connettività avanzate. Tra queste vi sono la connessione Wi-Fi, la stampa diretta da periferiche Android e Apple e una porta USB 2.0.

È soprattutto stata creata per utenti che stampano piccole quantità di frequente, ma ha ugualmente un tempo di uscita della prima stampa inferiore ai 7 secondi e può stampare fino a 22 pagine al minuto, mentre la notevole capacità di ingresso di 150 fogli aiuta a risparmiare tempo sulle grandi tirature. La stampante è dotata anche dell’efficientissima cartuccia originale Canon, che consente di stampare fino a 1.600 pagine prima di richiedere la sostituzione con una risoluzione costante di 2400 x 600 DPI. Il funzionamento quotidiano è semplice grazie al pannello LCD operativo integrato.

La stampante è dotata di memoria interna da 256 MB che consente di tenere in memoria alcuni file scannerizzati per, ad esempio, riprendere la stampa in un secondo momento. Le dimensioni sono anche abbastanza compatte, ovvero 291 x 376 x 222 mm. Insomma, se state cercando una buona stampante laser, non lasciatevi scappare questa offerta Ebay che vi permette di portarvi a casa la stampante Canon LBP-113W con un risparmio di quasi 43 euro.