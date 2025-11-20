 Canon SELPHY CP1500 con 54 fogli al MINIMO STORICO
Canon SELPHY CP1500 con 54 fogli al MINIMO STORICO

La puoi portare ovunque e in pochi secondi le tue immagini prendono vita: la stampante fotografica Canon SELPHY CP1500 è in offerta.
Canon SELPHY CP1500 è una stampante fotografica portatile tra le più apprezzate sul mercato e oggi la trovi in sconto del 36% su Amazon per la Settimana del Black Friday. È in grado di dar vita a immagini di qualità professionale con la sua tecnologia a sublimazione veloce e precisa. Attenzione: si tratta di un’offerta a vendita rapida, dunque potrebbe terminare o andare sold out da un momento all’altro.

Canon SELPHY CP1500 protagonista del Black Friday

Grazie allo speciale rivestimento protettivo utilizzato, le stampe potranno durare fino a 100 anni: resistono all’acqua, ai graffi e alle impronte digitali. Il funzionamento è molto semplice e il collegamento wireless rende tutto molto rapido. C’è anche la possibilità di creare risultati personalizzati in ogni dettaglio con timbri, filtri, rivestimenti e codici QR che puntano a un link. Nella confezione sono inclusi gli inchiostri a colori, un set di carta in formato cartolina da 54 fogli, il cassetto PCP-CP400 per caricarli, l’adattatore e il cavo di alimentazione.

Le caratteristiche della stampante fotografica portatile Canon SELPHY CP1500

Scegli la colorazione che preferisci tra nero e bianco, la spesa finale non cambia. Grazie allo sconto del 36% sul listino ufficiale puoi acquistare la stampante fotografica portatile Canon SELPHY CP1500 al prezzo di 109 euro (invece di 170 euro). Come anticipato in apertura, se sei interessato il consiglio è di approfittarne subito, prima che non risulti più disponibile.

L’evento promozionale che Amazon ha organizzato per la Settimana del Black Friday continuerà fino al Cyber Monday. Le offerte non sono riservate ai soli membri Prime, ma accessibili a tutti. Per conoscere meglio l’iniziativa, dai un’occhiata alla sezione dell’e-commerce dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
20 nov 2025
