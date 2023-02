Canone Rai: cosa dobbiamo aspettarci per il 2024

L’arrivo del 2024 porterà con sé diverse novità per quanto riguarda una delle tasse più odiate dagli italiani. Se non è il bollo auto la protagonista, stiamo parlando dell’altra imposta tanto detestata: il Canone Rai. Infatti, secondo le ultime dichiarazioni del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dovremo aspettarci qualche cambiamento.

Proprio in virtù di questo molti si stanno domandando cosa dobbiamo aspettarci in merito all’abbonamento radiotelevisivo italiano. Tra novità reali e presunte, in alcuni sta già salendo la paura che possa essere oggetto di un aumento visto che all’effettivo la modalità di riscossione dovrà drasticamente cambiare.

Infatti, proprio in questi giorni, è arrivata la conferma che il Canone Rai dal 2024 dovrà uscire dalla bolletta. Non potranno più essere i fornitori di energia elettrica a riscuotere per conto dello Stato la suddetta imposta. Occorrerà quindi che il Governo Meloni, sempre che rimanga in carica fino al 2024, decida il da farsi.

Quest’anno – ha spiegato Giorgetti – mi sono preso la responsabilità enorme di lasciarlo, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto. Ma diventa chiaro che dalla bolletta il Canone Rai dovrà uscire, e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento.

Canone Rai 2024: cosa cambierà

La cosa certa e ormai confermata anche dall’esecutivo è che il Canone Rai non potrà più essere riscosso tramite bolletta della luce. Secondo le indicazioni dell’Unione Europea, mai cambiate da più di un anno a questa parte, si tratta di un onere improprio nella fattura sui consumi dell’energia elettrica. Perciò il Governo Meloni ha dichiarato:

Fuori tutti gli oneri non correlati al settore dell’energia elettrica. È un atto di indirizzo, che ha carattere accessorio rispetto a un altro testo su cui l’Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare.

Una virata improvvisa già commentata ampiamente in precedenza all’interno di un nostro articolo. A ciò si ricollegano le varie ipotesi di riscossione. Quali saranno le scelte di questo Esecutivo? Diversi parlano di 730, altri ancora di una nuova bolletta extra ogni due mesi che si inserisce tra quella effettiva sui consumi. C’è anche chi auspica un addio.

Voci forti si sono fatte sentire in questi giorni. Tra queste c’è quella del Vice Premier Matteo Salvini che, a più riprese e in più trasmissioni televisive, ha chiesto l’abolizione definitiva del Canone Rai. Torna quindi a “gridare” una delle promesse della sua campagna elettorale non ancora realizzata.