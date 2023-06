Canone Rai: cosa rischi se non paghi

Il Canone Rai, meglio detto Canone TV Ordinario, riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in ambito familiare. L’importo annuale è di 90 euro suddivisi in 9 rate all’interno della bolletta della luce. Tuttavia, esistono alcune condizioni che rendono possibile a un utente l’esenzione da tale imposta. Fondamentalmente sono questi:

cittadini ultrasettantacinquenni con reddito annuo proprio e del coniuge uguale o inferiore a 8.000 euro annui;

cittadini che non detengono un apparecchio televisivo pur essendo titolari di una o più utenze elettriche;

proprietari di seconda casa il cui Canone TV viene pagato dall'affittuario;

proprietari di immobili locati.

Scegliere di non pagare il Canone Rai volontariamente e senza giusta causa, ovvero uno dei casi sopra menzionati, non è una buona idea. Questo perché si incorre a rischi e conseguenze molto gravi ed economicamente elevate. Tra l’altro ti ricordiamo che il termine di prescrizione dell’abbonamento radio televisivo italiano è di dieci anni.

Canone Rai: se non lo hai pagato prima del 2016

Attualmente è quasi impossibile non pagare il Canone Rai perché viene prelevato automaticamente dalla bolletta della luce con cadenza regolare. Tuttavia è possibile che tu ti sia inavvertitamente dimenticato di pagarlo quando ancora non era in vigore questa modalità di riscossione? Fai attenzione perché, essendo di dieci anni il termine di prescrizione, sei ancora a rischio per gli anni 2013 e 2014. Quali sono le conseguenze a cui potresti incorrere?

Obbligo di pagare tutti gli arretrati entro i dieci anni di prescrizione.

Sanzione tra i 200 e i 600 euro.

Interessi maturati durante gli anni di evasione.

Invece, è diverso se si richiede l’esenzione dal Canone Rai dichiarando di non possedere alcun apparecchio radiotelevisivo nonostante invece sei in possesso. Questo rientra nel penale e implica gravi conseguenze perché hai dichiarato il falso. Perciò puoi ben comprendere che con questa tassa non si scherza. Quindi è importantissimo essere precisi, veritieri ed evitare sotterfugi che possono portare a situazioni molto pericolose.