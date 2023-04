Canone Rai: esenzione 2023 e 2024, cosa devi sapere

L’arrivo del nuovo anno porterà alcune novità al Canone Rai. Ecco perché è importante informarsi ora in merito all’esenzione di questa tassa e alle sue scadenze. Se rientri nei casi d’uso dovrai prestare attenzione a due date importanti. Vediamo prima chi può richiedere l’esonero dal Canone TV:

tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 75 anni con un reddito annuo inferiore o uguale a 8.000 euro; tutti gli intestatari di un contratto di energia elettrica che non detengono un televisore o decoder in casa; militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, case del soldato, sale convegno dei militari; militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato; agenti diplomatici e consolari; rivenditori e riparatori di apparecchi televisivi presenti nei negozi e nei laboratori.

Ora che abbiamo chiarito chi può fare richiesta di esenzione per non pagare il Canone Rai, diamo un’occhiata ai termini ultimi per fare richiesta attraverso l’apposito modulo da compilare e inviare all’Agenzia delle Entrate secondo scadenza.

Canone Rai: entro quando inviare la richiesta di esenzione

Come anticipato, per poter richiedere l’esenzione dal Canone Rai e ricevere risposta affermativa occorre inviare l’apposito modulo dedicato entro dei tempi ben stabiliti. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono indicati i termini per l’anno 2023 che vi riportiamo qui di seguito per vostra comodità. I casi di esonero dovranno quindi presentare domanda entro:

il 2 maggio 2023 per ottenere l’esonero totale nell’ intero anno (sarebbe il 30 aprile in realtà, ma essendo domenica viene spostata di due giorni);

il 31 luglio 2023 per ottenere l'esonero nel secondo semestre dell'anno.

Ricordiamo inoltre che chi chiede l’esonero per l’intero anno, se rientra nel primo caso d’esonero sopra menzionato, deve aver compiuto i 75 anni di età entro il 31 gennaio 2023. Qualora il requisito dell’età dovesse essere raggiunto entro il 31 luglio 2023 allora dovrà chiedere l’esenzione per il secondo semestre dell’anno.

Inoltre, va specificato che per ogni caso di esonero esiste il Modulo di Dichiarazione Sostitutiva del Canone Rai specifico. Questi vanno utilizzati per la scadenza del 2 maggio 2023. In merito al 31 luglio 2023, invece, gli over 75 dovranno compilare il Modello di Rimborso per gli Over 75 mentre tutti gli altri il Modello di Rimborso per Uso Privato.