Canone Rai: Salvini vuole eliminarlo entro 5 anni

Già da diverso tempo si discute in merito alla riduzione o abolizione del canone Rai, la tassa più odiata dagli italiani. Dopo la sua uscita dalle bollette, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Matteo Salvini, starebbe considerando l’eliminazione completa del canone. La proposta è stata avanzata con un disegno di legge dallo stesso leader del Carroccio, e ora la discussione è entrata nel vivo.

Addio canone Rai entro 5 anni?

La bozza del documento ripresa da AdnKronos parla chiaro: il canone è “anacronistico e ingiusto”, in quanto il suo pagamento viene richiesto ai cittadini per la mera detenzione di qualsiasi apparecchio che possa ricevere il segnale. Pertanto, l’obiettivo di Salvini e coloro che supportano tale proposta è quello di ridefinire il concetto di “servizio pubblico” che, nel disegno di legge, viene definito come “indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali”.

Al contempo, viene accentuata la necessità di trasmissioni che forniscano una “informazione fruibile e condivisibile […] che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell’informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche”. Proprio con questa ottica, nel medesimo documento viene proposta la creazione di un nuovo canale televisivo senza spot pubblicitari con programmi e rubriche di promozione culturale.

Per quanto concerne i pagamenti in sé, la bozza afferma che è necessaria una “progressiva riduzione dell’importo del canone Rai, con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento” in, dunque, cinque anni.