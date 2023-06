Canone Rai: ultimi giorni per chiedere l'esonero

Esistono alcuni casi in cui è possibile fare richiesta di esonero dal pagamento del Canone Rai. Se sei tra questi, ma ancora non lo hai fatto, sappi che hai ancora pochi giorni per inviare l’apposito modulo compilato e firmato all’Agenzia delle Entrate. Infatti, il termine ultimo per l’esenzione relativa al secondo semestre di quest’anno è il 30 giugno 2023. Non essendo un giorno festivo non sono state ammesse proroghe.

La richiesta, in gergo tecnico chiamata “dichiarazione sostitutiva“, può essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate tramite modalità telematica o nel formato cartaceo. L’importante è che non venga inviata dopo la data sopra menzionata perché altrimenti non verrà presa in considerazione. Ma chi può ottenere l’esenzione dal pagamento dell’abbonamento radiotelevisivo italiano? Ecco gli attuali casi di esonero:

coloro che hanno già compiuto 75 anni di età e hanno un reddito uguale o inferiore a 8.000 euro annui incluso il coniuge;

i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica che non possiedono un apparecchio televisivo in casa.

Per poter inviare la “dichiarazione sostitutiva” il soggetto deve essere residente in Italia e in regola con il pagamento del Canone Rai. Vediamo quindi cosa bisogna fare per ottenere l’esenzione da questa tassa particolarmente odiata dagli italiani e quali sono le modalità per inviarla all’Agenzia delle Entrate prima del 30 giugno 2023.

Canone Rai: quando e come inviare la dichiarazione sostitutiva

Abbiamo compreso che la “dichiarazione sostitutiva” per il Canone Rai deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il termine ultimo per l’esenzione del secondo semestre di quest’anno che è stato identificato il 30 giugno 2023. Come inviare questa richiesta? Semplice, o tramite modalità telematica o in formato cartaceo. Noi vi consigliamo la prima perché è semplice e immediata.

Entra nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE e CNS. Puoi anche accedere utilizzando Fisconline o Entratel. Una volta eseguito l’accesso sarai indirizzato all’Applicazione Web dove dovrai semplicemente seguire le istruzioni a video inserendo tutti i dati richiesti. Fai attenzione a compilare correttamente ogni campo per evitare eventuali ritardi o invalidazioni.