Canone Rai: ultimo giorno per chiedere l'esenzione

Lo Stato Italiano permette ad alcuni cittadini, in base a determinate circostanze, di non pagare il Canone Rai. Esistono quindi dei casi di esenzione, riportati anche sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che possono richiedere il completo esonero da questa tassa relativa all’abbonamento radiotelevisivo italiano.

In primo luogo tutti i cittadini di età uguale o superiore ai 75 anni e con un reddito pensionistico che non supera gli 8.000 euro l’anno. Poi ci sono tutti i cittadini titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non detengono alcun apparecchio atto alla ricezione dei canali radio e TV come televisori o decoder.

A questi si aggiungono anche i militari delle Forze Armate Italiane e quelli con cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato. All’appello ci sono anche gli agenti diplomatici e consolari. Infine, possono fare richiesta di esenzione anche i rivenditori e i riparatori di apparecchi televisivi presenti in negozi e laboratori.

Canone Rai: termine ultimo per l’esenzione

Per ottenere l’esonero totale del Canone Rai per l’intero anno è necessario inviare il Modulo di Dichiarazione Sostitutiva entro un limite massimo. In teoria il termine ultimo per inoltrare domanda all’Agenzia delle Entrate sarebbe proprio oggi, 30 aprile 2023.

Tuttavia, all’atto pratico viene applicata una proroga di 2 giorni in quanto la scadenza cade di domenica. Quindi tutti coloro che rientrano in uno dei casi di esonero, precedentemente citati, sono ancora in tempo per compilare il Modello di Dichiarazione Sostitutiva.

Nondimeno, dovrà essere inviato entro e non oltre martedì 2 maggio 2023. Quindi se sei tra i ritardatari puoi fare un sospiro di sollievo. Non troppo lungo però, altrimenti potresti trovarti fuori tempo massimo e quindi dover fare poi richiesta di rimborso a seconda del tuo caso di esonero.

Ricordati che esistono dei moduli specifici da compilare che abbiano linkato nell’ultimo articolo su “Canone Rai: esenzione 2023 e 2024, cosa devi sapere“. Breve, ma dettagliato, l’articolo spiega alcuni passaggi chiave e rende disponibili al download i relativi documenti con le istruzioni per la compilazione e le modalità di invio.